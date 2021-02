Жилой комплекс украинской компании на международном конкурсе недвижимости признан лучшим в мире проектом многоэтажного жилого здания

Проект башен Taryan Towers получил Гран-при в международной номинации Best residential high-rise development 2020–2021 на международном конкурсе International Property Awards.

Киевский проект жилого комплекса Taryan Towers признан лучшим в мире проектом многоэтажного жилого здания (номинация Best residential high-rise development 2020–2021) на международном конкурсе International Property Awards, пишет 10 февраля УНИАН со ссылкой на пресс-службу компании Taryan Group.

В этом году количество заявок в различные номинации превысило 2 тысячи, были поданы проекты из 115 стран мира. В жюри конкурса вошли 95 экспертов мировой строительной индустрии. Оценивались проекты из шести регионов – Европы, Азии, Африки, Арабского региона, Америки и Великобритании. Награждение состоялось 5 февраля в Лондоне в рамках специального онлайн-мероприятия.

"Башни Taryan Towers, строящиеся в центральной части Киева, получили высокие оценки жюри по ряду критериев: локация, архитектура, инфраструктурное решение, строительные материалы, безопасность здания и т.д. Впервые за всю историю конкурса проект из Украины получил Гран-при в мировой номинации. До получения награды Taryan Towers прошел несколько региональных этапов, победив сначала на украинском уровне, а затем на европейском", – пишет агентство.

"То, что проект Taryan Towers получил мировое признание, – важный показатель для всего рынка – для девелоперов и инвесторов – что в Украине возможно создавать проекты, которые соответствуют самым высоким мировым стандартам, и качество таких проектов может быть признано на мировом уровне", – прокомментировал основатель компании Taryan Group Артур Мхитарян.

УНИАН отмечает, что в профессиональном сообществе конкурс International Property Awards считается одним из наиболее значимых. Впервые его провели в 1994 году. Победителями конкурса становились такие известные здания, как One Thousand Museum by Zaha Hadid Architects (США), Landmark 81 (Вьетнам), и Huarong Tower by Atkins (Китай).