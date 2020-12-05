Совладелицу рынка "Столичный" обвинили в рейдерстве

Предприниматели рынка "Столичный" считают, что совладелица рынка, собственница компании-застройщика Stolitsa Grouр Влада Молчанова пытается получить контроль над предприятием, чтобы снести торговые павильоны и на их месте построить жилой комплекс.

Предприниматели рынка сельхозпродукции "Столичный" (Киев) провели пикет с требованием прекратить рейдерскую атаку на предприятие, пишет "Обозреватель".

По мнению участников акции, миноритарный акционер рынка, владелица компании-застройщика Stolitsa Group Влада Молчанова пытается получить контроль над предприятием, чтобы снести рынок и построить на его месте жилой комплекс.

Торговцы, пишет издание, вышли на пикет с плакатами "Молчанова, оставь нас в покое!" и "Фермеры против застройки "Столичного".

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