Чубаров – россиянам: Вы получили первый "звонок", не теряйте времени, выезжайте из Крыма уже сегодня

"Граждане России, незаконно пребывающие/поселившиеся в оккупированном РФ Крыму. Только что вы получили первый "звонок", указывающий вам незамедлительно покинуть территорию оккупированного РФ Крыма. Знайте, ваше пребывание в оккупированном Крыму незаконно и преступно. Не теряйте время, выезжайте из оккупированного РФ Крыма уже сегодня", – написал он.
Чубаров подчеркнул, что "выиграет тот, кто уже сегодня пересечет мост через Керченский пролив".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
9 августа на военном аэродроме в поселке Новофедоровка в оккупированном Крыму прогремели взрывы, вызвавшее панику у населения в том районе.
Минобороны РФ признало, что взрывались боеприпасы, и объяснило происходящее "детонацией нескольких авиационных боеприпасов".
Так называемый министр здравоохранения Крыма Константин Скорупский сообщил, что в Сакскую районную больницу доставлено пять пострадавших. Позже оккупанты объявили об одном погибшем.
Минобороны Украины напомнило "о правилах пожарной безопасности и запрете курения в неустановленных местах", призвало сохранять спокойствие и верить Вооруженным силам Украины.
Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к Российской Федерации не признается Украиной и большинством стран мира.
В 2022 году российская армия открыто вторглась на материковую часть Украины в том числе с полуострова и продолжает поставлять из Крыма боевую технику, наносить удары по украинским объектам и использовать крымские аэродромы для вылетов боевой авиации.