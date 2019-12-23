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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

10 фигурантов ялтинского дела "Хизб ут-Тахрир" этапируют из ростовского СИЗО в неизвестном направлении

По словам активистов, которые приехали навестить фигурантов ялтинского дела "Хизб ут-Тахрир" в ростовском СИЗО-1, 10 незаконно осужденных участников организации этапируют в неизвестном направлении.

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10 незаконно осужденных крымских татар этапируют из ростовского СИЗО-1
10 незаконно осужденных крымских татар этапируют из ростовского СИЗО-1
Фото:ЕРА

10 незаконно осужденных крымских татар этапируют из ростовского СИЗО-1 в неизвестном направлении. Об этом в Facebook сообщила общественная организация "Крымская солидарность" со ссылкой на активистов, пытавшихся осуществить передачу в СИЗО.

“К сожалению, нам не удалось осуществить передачу. Нам сказали в СИЗО, что некоторые уже находятся на этапе, а некоторые готовятся к этапированию”, – сказал активист Куламет Ибраимов.

По его словам, Вадима Сирука, Инвера Бекирова, Арсена Джеппарова готовят к этапу уже сегодня, а Теймура и Узеира Абдуллаевых, Эмира-Усеина Куку, Муслима Алиева, Рефата Алимова, Энвера Сейтосманова, Наримана Мемедеминова отправили по этапу в конце прошлой недели. Кого и куда – не сообщают.

Эту новость подтвердила мать братьев Абдуллаевых Диляра Абдуллаева, отметившая, что с 21 декабря еe сыновья числятся в ростовском СИЗО как убывшие по этапу. При этом направление этапирования не уточняется.

"Сегодня 21 декабря… Представляете, их документов уже нет, в компьютере указано: убыли по этапу. Начальник спецотдела сказал, что этапируют в Крым, через час сказал: нет, не в Крым, а в Таганрог. Я поняла, что достоверной информации у них нет, им только известно, что этапируют. Но как же так? У меня сегодня последнее свидание с сыновьями. Я не слышала, что мне говорят – это невозможно, вернее, я не понимала, о чем речь", – сказала она.

https://www.facebook.com/crimeansolidarity/videos/2409691735915094/

12 ноября суд в РФ приговорил фигурантов ялтинского дела "Хизб ут-Тахрир" Муслима Алиева к 19 годам заключения, Инвера Бекирова – к 18 годам, Эмир-Усеин Куку и Вадим Сирук получили по 12 лет лишения свободы, Алимов – восемь лет, Джеппаров – семь лет. 

В связи с этим в МИД Украины выразили протест РФ и призвали мировое сообщество усилить санкционное давление на Россию. 

Участники ялтинской ячейки "Хизб ут-Тахрир" были задержаны в феврале – апреле 2016 года. 29 декабря 2017 года стало известно, что Сирука, Куку, Бекирова и Джеппарова этапировали из Симферополя и подвергли издевательствам в СИЗО Краснодара.

23 декабря адвокат Айдер Азаматов сообщил, что содержащихся в российских СИЗО фигурантов ялтинского дела "Хизб ут-Тахрир" Арсена Джеппарова и Рефата Алимова собираются этапировать.

"Хизб ут-Тахрир" – международная исламская политическая организация, призывающая к объединению всех мусульманских стран в халифат, но отвергающая террористические методы борьбы. Россия признала организацию террористической в 2003 году, деятельность "Хизб ут-Тахрир" на территории страны запрещена.

В рамках украинского законодательства "Хизб ут-Тахрир" является легальной организацией. В странах Западной Европы и Северной Америки она также не запрещена, за исключением административных ограничений на ее деятельность в Германии.

Теги: Крым, СИЗО, крымские татары, Хизб ут-Тахрир
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