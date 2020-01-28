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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

Новым "куратором Крыма" в РФ станет Хуснуллин, которому премьер Мишустин посвящал стихи – Аксенов

По словам главы оккупационной администрации Крыма Сергея Аксенова, договоренность о назначении вице-премьер-министра РФ Марата Хуснуллина "куратором" полуострова была достингута с премьер-министром Михаилом Мишустиным на прошлой неделе.

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Хуснуллин стал вице-премьером России 21 января
Хуснуллин стал вице-премьером России 21 января
Скришот: government.ru

Вице-премьер-министр РФ Марат Хуснуллин будет "курировать" вопросы аннексированного Россией Крыма. Об этом руководитель оккупационной администрации полуострова Сергей Аксенов заявил 28 января, сообщает "Интерфакс"

По словам Аксенова, решение уже принято. Договоренность о назначении Хуснуллина была достигнута с премьер-министром Михаилом Мишустиным на прошлой неделе, рассказал он. 

До отставки предыдущего правительства РФ "куратором Крыма" был экс-вице-премьер Дмитрий Козак, который с 24 января занимает должность заместителя руководителя администрации президента РФ.

15 января тогдашний премьер РФ Дмитрий Медведев объявил об уходе правительства в отставку. Этот шаг он связал с предложениями российского президента изменить конституцию страны. В тот же день президент РФ Владимир Путин объявил о намерении ввести должность заместителя председателя Совета безопасности. Он сказал, что этот пост предложат Медведеву. Главой Совбеза РФ является президент.

16 января премьер-министром РФ Путин назначил Мишустина, который до этого возглавлял Федеральную налоговую службу. 21 января российский президент подписал указы о назначении членов правительства

21 января Хуснуллин, которому в 2016 году Мишустин посвятил стихотворение "На Красной планете все твари уснули..." был назначен одним из вице-премьер-министров в новом правительстве РФ.

Теги: Россия, Крым, правительство, Сергей Аксенов, Дмитрий Козак, аннексия, Марат Хуснуллин, назначение, Михаил Мишустин
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