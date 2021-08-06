Шойгу в ответ на заявление Зеленского о Крыме рассказал анекдот

Шойгу считает, что Крым "всегда был, есть и будет российским" Фото: ЕРА

Комментируя журналистам слова президента Украины, Шойгу сказал: "Знаете, есть старый одесский анекдот, когда приезжий спрашивает на Соборке о неработающем фонтане: "А здесь бил фонтан?" На что одессит ему отвечает: "Почему бил? Он бил, есть и будет".

По мнению российского министра, ситуация с Крымом аналогичная.

По словам Шойгу, "руководители Украины приходят и уходят, а Крым всегда был, есть и будет российским".