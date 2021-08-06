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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

Шойгу в ответ на заявление Зеленского о Крыме рассказал анекдот

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Шойгу считает, что Крым "всегда был, есть и будет российским"
Шойгу считает, что Крым "всегда был, есть и будет российским"
Фото: ЕРА

Министр обороны РФ Сергей Шойгу в ответ на заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что оккупированный Крым никогда не будет территорией России, рассказал "старый одесский анекдот". Об этом 6 августа сообщает российский ТАСС.

Комментируя журналистам слова президента Украины, Шойгу сказал: "Знаете, есть старый одесский анекдот, когда приезжий спрашивает на Соборке о неработающем фонтане: "А здесь бил фонтан?" На что одессит ему отвечает: "Почему бил? Он бил, есть и будет".

По мнению российского министра, ситуация с Крымом аналогичная.

По словам Шойгу, "руководители Украины приходят и уходят, а Крым всегда был, есть и будет российским".

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

В интервью каналу "Дом", фрагмент которого вышел 5 августа, Зеленский заявил, что Крым и Донбасс никогда не будут территорией РФ.

"Часть людей, которые живут сегодня на оккупированной территории Донбасса и Крыма, должны кое-что понять. Это не про то, что кто-то кого-то куда-то выгоняет. Я просто хочу, чтобы я был понят. Еще раз: родина – или ты гость. Я считаю, что если ты живешь на территории Донбасса, временно оккупированной, и считаешь, что "наше дело правое, нам в Россию, мы русские", большая ошибка оставаться жить на Донбассе. Это никогда не будет русская территория. Никогда! Не важно, сколько это оккупировано. Это как [Берлинская] стена в Германии", – сказал президент.

Теги: Россия, Крым, Украина, оккупация, Сергей Шойгу, аннексия, Владимир Зеленский
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