Шойгу в ответ на заявление Зеленского о Крыме рассказал анекдот

Комментируя журналистам слова президента Украины, Шойгу сказал: "Знаете, есть старый одесский анекдот, когда приезжий спрашивает на Соборке о неработающем фонтане: "А здесь бил фонтан?" На что одессит ему отвечает: "Почему бил? Он бил, есть и будет".
По мнению российского министра, ситуация с Крымом аналогичная.
По словам Шойгу, "руководители Украины приходят и уходят, а Крым всегда был, есть и будет российским".
Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.
В интервью каналу "Дом", фрагмент которого вышел 5 августа, Зеленский заявил, что Крым и Донбасс никогда не будут территорией РФ.
"Часть людей, которые живут сегодня на оккупированной территории Донбасса и Крыма, должны кое-что понять. Это не про то, что кто-то кого-то куда-то выгоняет. Я просто хочу, чтобы я был понят. Еще раз: родина – или ты гость. Я считаю, что если ты живешь на территории Донбасса, временно оккупированной, и считаешь, что "наше дело правое, нам в Россию, мы русские", большая ошибка оставаться жить на Донбассе. Это никогда не будет русская территория. Никогда! Не важно, сколько это оккупировано. Это как [Берлинская] стена в Германии", – сказал президент.