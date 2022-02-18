Трусость и предательство руководства – генерал армии Радецкий о потере Крыма

"Это просто непонимание текущего момента и трусость руководства. И предательство", – сказал он.

Ведущий ток-шоу Дмитрий Гордон спросил у Радецкого, отстоял ли бы он Крым.

"Отстояли [бы] без всяких разговоров тогда. Потому что это была попытка, это были пробы. Там был план, как это дело сделать – отсечь... В самом худшем случае Севастополь бы отдали, но Крым бы остался", – считает экс-министр обороны Украины.