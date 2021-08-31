В Крыму оккупанты вынесли 10 приговоров за отказ от службы в армии России

В 2015 году жителей аннексированного Крыма впервые призвали на службу в российскую армию. Тогда президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому лица, уже отслужившие в украинской армии, освобождаются от призыва.

С 1 апреля по 15 июля 2021 года в РФ проводили очередной военный призыв, который российские власти незаконно объявляют и в Крыму. МИД Украины выразил в связи с этим решительный протест, назвав это военным преступлением.

В прокуратуре Автономной Республики Крым и Севастополя 29 июля сообщили, что более 30 тыс. жителей оккупированного Крыма были незаконно призваны в армию РФ с 2015 года.

Прекратить нарушения международного права на Крымском полуострове Россию призывали в связи с этим Соединенные Штаты и Европейский союз.