В Крыму оккупанты вынесли 10 приговоров за отказ от службы в армии России

Всего к концу августа на полуострове оккупанты завели 258 таких дел, переданных в так называемые "крымские суды". По 232 делам вынесли приговоры, еще 26 находятся на рассмотрении, уточнила организация.
"Призыв жителей оккупированных территорий в армию страны-оккупанта, а также непрерывная пропаганда службы в вооруженных силах РФ на территории Крыма нарушают статью 51 четвертой Женевской конвенции. Перемещение граждан Украины на службу в регионы России нарушает еще и статью 49 этой конвенции", – отметили в группе.
Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к Российской Федерации не признается Украиной и большинством стран мира.
В 2015 году жителей аннексированного Крыма впервые призвали на службу в российскую армию. Тогда президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому лица, уже отслужившие в украинской армии, освобождаются от призыва.
С 1 апреля по 15 июля 2021 года в РФ проводили очередной военный призыв, который российские власти незаконно объявляют и в Крыму. МИД Украины выразил в связи с этим решительный протест, назвав это военным преступлением.
В прокуратуре Автономной Республики Крым и Севастополя 29 июля сообщили, что более 30 тыс. жителей оккупированного Крыма были незаконно призваны в армию РФ с 2015 года.
Прекратить нарушения международного права на Крымском полуострове Россию призывали в связи с этим Соединенные Штаты и Европейский союз.