В Крыму подорожали основные продукты питания

Во втором квартале 2020 года в аннексированном Россией Крыму значительно выросли цены на продукты питания, входящие в потребительскую корзину.

Цена на продуктовую потребительскую корзину в Крыму выросла почти в два раза Фото: pixabay.com

В аннексированном Крыму во втором квартале 2020 года подорожали основные продукты потребительской корзины, некоторые из них – почти вдвое. Информацию об этом разместили 6 августа на сайте так называемого правительства Крыма.

Больше всего выросла цена на репчатый лук – на 47,1%, картофель – на 31,8%, морковь – на 24,1%, капусту – на 15,5%, яблоки – на 31,1%, апельсины – на 23,5%, бананы – на 11,4%, виноград – на 10,6 %.

На 20,5% подорожала гречневая крупа, на 11,7% – рис, на 10,8% – сахар-песок.

Также на сайте опубликована информация о том, что в связи с подорожанием расчет прожиточного минимума в оккупированном Крыму увеличили на 611 рублей – до 10 998 рублей (4125,31 грн).

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

Министерство финансов России в августе 2020 года предложило сократить финансирование госпрограммы социально-экономического развития оккупированных Крыма и Севастополя.