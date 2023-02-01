Изменения в уставе УПЦ МП не сделали ее самостоятельной организацией относительно РПЦ – экспертиза

Экспертиза проводилась по решению Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) от 1 декабря 2022 года, в состав экспертной группы входили пять профессоров, докторов наук и один кандидат наук – "специалисты в области религии, истории церкви, свободы совести, государственно-конфессиональных отношений, богословия, имеющие профессиональные научные публикации по истории, социологии, философии, религии вообще и в сфере исследования восточного православия в частности".

Эксперты решили, что принятие новой редакции устава УПЦ МП после полномасштабного вторжения РФ в Украину и принятое собором УПЦ МП постановление "не привели к разрыву церковно-канонической связи Украинской православной церкви с Русской православной церковью".

"Статус УПЦ [МП] как структурного подразделения РПЦ, пользующегося определенными правами самостоятельности, но не образующего автокефальную церковь, остается неизменным", – сделала вывод экспертная группа.

Она выяснила, что УПЦ МП в отношении РПЦ "имеет церковно-каноническую связь части с целым" и "отношения УПЦ с РПЦ не являются отношениями одной самостоятельной (автокефальной) церкви с другой самостоятельной автокефальной церковью".

"УПЦ также не имеет статуса автономной церкви, который признавался бы другими церквями, а следовательно, с точки зрения экклезиологии и канонического права является структурным подразделением РПЦ, имеющим отдельные права самостоятельного образования без собственной канонической субъектности", – говорится в отчете.

В нем сказано, что управление УПЦ МП "продолжает находиться относительно РПЦ в отношениях подчинения", церковь "не действует как самостоятельная (автокефальная)" и не провозглашает собственную самостоятельность (автокефалию).

"Никаких документов или действий, свидетельствующих о трансформации УПЦ в самостоятельную в отношении РПЦ религиозную организацию, членами экспертной группы не обнаружено", – указано в выводах.