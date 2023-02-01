Изменения в уставе УПЦ МП не сделали ее самостоятельной организацией относительно РПЦ – экспертиза

Экспертиза проводилась по решению Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) от 1 декабря 2022 года, в состав экспертной группы входили пять профессоров, докторов наук и один кандидат наук – "специалисты в области религии, истории церкви, свободы совести, государственно-конфессиональных отношений, богословия, имеющие профессиональные научные публикации по истории, социологии, философии, религии вообще и в сфере исследования восточного православия в частности".
Эксперты решили, что принятие новой редакции устава УПЦ МП после полномасштабного вторжения РФ в Украину и принятое собором УПЦ МП постановление "не привели к разрыву церковно-канонической связи Украинской православной церкви с Русской православной церковью".
"Статус УПЦ [МП] как структурного подразделения РПЦ, пользующегося определенными правами самостоятельности, но не образующего автокефальную церковь, остается неизменным", – сделала вывод экспертная группа.
Она выяснила, что УПЦ МП в отношении РПЦ "имеет церковно-каноническую связь части с целым" и "отношения УПЦ с РПЦ не являются отношениями одной самостоятельной (автокефальной) церкви с другой самостоятельной автокефальной церковью".
"УПЦ также не имеет статуса автономной церкви, который признавался бы другими церквями, а следовательно, с точки зрения экклезиологии и канонического права является структурным подразделением РПЦ, имеющим отдельные права самостоятельного образования без собственной канонической субъектности", – говорится в отчете.
В нем сказано, что управление УПЦ МП "продолжает находиться относительно РПЦ в отношениях подчинения", церковь "не действует как самостоятельная (автокефальная)" и не провозглашает собственную самостоятельность (автокефалию).
"Никаких документов или действий, свидетельствующих о трансформации УПЦ в самостоятельную в отношении РПЦ религиозную организацию, членами экспертной группы не обнаружено", – указано в выводах.
УПЦ МП официально имеет статус "самоуправляемой церкви с правами широкой автономии". На соборе 27 мая 2022 года УПЦ МП заявила о своей независимости (внесла изменения в устав) и выразила несогласие с патриархом РПЦ Кириллом, который поддержал вторжение РФ в Украину, однако не осудила его.
В Православной церкви Украины считают, что изменение устава – это "попытка скрыть то, что УПЦ остается в юрисдикции Московского патриархата" (РПЦ).
В последние месяцы украинские правоохранительные органы регулярно сообщают об обысках в храмах УПЦ МП и привлечении к ответственности священнослужителей этой церкви. Также относительно ряда представителей УПЦ МП Украина ввела санкции, а некоторых лишила гражданства.
Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, что санкции были введены, "чтобы у государства-агрессора не было ни одной ниточки, за которую могло бы дергать украинское общество".
Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Украина не борется с УПЦ МП, но этой церкви "нужно определиться". "Если они приведут в соответствие [украинскому законодательству] все свои соответствующие документы, если они будут жить по нашим законам, то вопросов к ним нет. Другое дело – что огромное количество людей, которые надевают эту одежду, имеют отношение непосредственно к Московии", – сказал он.
Согласно опросу, который в декабре 2022 года провел Киевский международный институт социологии, 54% украинцев считают, что УПЦ МП в Украине нужно запретить. 24% респондентов выступили за установление государственного надзора и контроля за деятельностью УПЦ МП и ее представителей, но не за полный запрет; 12% считают, что государству не следует вмешиваться в дела УПЦ МП, а расследовать нужно только правонарушения отдельных представителей этой церкви, если они есть; 9% затруднились с ответом.
19 января 2023 года Кабинет Министров Украины внес в Верховную Раду законопроект №8371, который предполагает запрет в стране деятельности УПЦ МП.