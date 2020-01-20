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"Обстоятельства непреодолимой силы" заставили Гребенщикова прервать концерт на Гоа – Организаторы выступления

Лидер группы "Аквариум" Борис Гребенщиков был вынужден на полтора часа прервать концерт на Гоа для разбирательств с местной полицией. Правоохранители требовали прекратить выступление из-за конфликта с местными религиозными общинами.

После полуторачасовых разбирательств с местной полицией Гребенщиков вернулся к зрителям
После полуторачасовых разбирательств с местной полицией Гребенщиков вернулся к зрителям
Фото: Vasily Ash / Facebook

Выступление лидера российской рок-группы "Аквариум" Бориса Гребенщикова, проходившее 19 января на Гоа (деревня Арамболь), было приостановлено местной полицией спустя час после начала. Об этом сообщает издание "Медуза"

"Концерт БГ был прерван по причине обстоятельств непреодолимой силы, вызванных противоречиями с представителями местных силовых структур", – цитирует издание заявление концертного агентства "Ash Arambol", организовавшего выступление артиста на Гоа, 

"Ссылаясь на требования местной религиозной общины, полиция посчитала возможным завершить наше мероприятие", – говорится в сообщении агентства. Организаторы подчеркнули, что в Индии "религиозные общины обладают гораздо большей силой, нежели закон".

После разбирательств полиция покинула площадку, забрав часть музыкального оборудования, а Гребенщиков вернулся к зрителям, сообщили в агенстве.

Организаторы заявили, что не будут возвращать деньги за билеты, а появление полиции считают "незаконным вторжением". 

https://www.facebook.com/asharambol/posts/3171715599508564

Выступление Гребенщикова на Гоа в общей сложности длилось полтора часа. 

Теги: полиция, Борис Гребенщиков, концерт, деньги
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