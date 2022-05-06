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Погиб автор песни "А без Подола Киев невозможен" Духовный

 
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Духовный умер в возрасте 83 лет
Духовный умер в возрасте 83 лет
Фото: Leonid Dukhovny / Facebook

5 мая на 84-м году жизни погиб советский и украинский бард Леонид Духовный, проживавший в США, автор песни "А без Подола Киев невозможен". Об этом в Facebook 6 мая сообщил его друг Григорий Котляр.

"Беда пришла, братцы. Горе. Страшная и печальная новость. Шок. В результате дневного внезапного пожара трагически погиб Леонид Духовный", – написал он.

Котляр подчеркнул, что это была "нелепая, шокирующая смерть". Он отметил, что детищем Духовного был клуб авторской песни "Полуостров".

"Давай поговорим о радости и боли,
Давай поговорим о жизни и о доле,
Давай поговорим о том, что было, будет,
Давай поговорим и посидим, как люди...

Это песня Леонида Духовного. Поговорим еще, Самойлыч, посидим... Иначе и быть не может..." – отметил Котляр.

Он сообщил, что прощание с Духовным пройдет в Пало Алто во вторник 10 Мая.

https://www.facebook.com/grisha.kotlyar.3/videos/2854015694896142/

ВИДЕО
Видео: Вячеслав Настецкий / YouTube
Контекст:

Леонид Духовный родился 18 июля 1938 года в Киеве. Он написал около 200 песен. Наиболее известные – "А без Подола Киев невозможен", "Давай поговорим", "Вальс двоих", "Евбаз", "Шулявка", "Сырец", "Бессарабка".

Бард эмигрировал в США в 1992 году, где организовал клуб авторской песни "Полуостров".

Теги: пожар, смерть, поэт, композитор, певец, музыкант, бард, прощание, Леонид Духовный
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