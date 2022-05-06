Погиб автор песни "А без Подола Киев невозможен" Духовный

Духовный умер в возрасте 83 лет Фото: Leonid Dukhovny / Facebook

"Беда пришла, братцы. Горе. Страшная и печальная новость. Шок. В результате дневного внезапного пожара трагически погиб Леонид Духовный", – написал он.

Котляр подчеркнул, что это была "нелепая, шокирующая смерть". Он отметил, что детищем Духовного был клуб авторской песни "Полуостров".

"Давай поговорим о радости и боли,

Давай поговорим о жизни и о доле,

Давай поговорим о том, что было, будет,

Давай поговорим и посидим, как люди...

Это песня Леонида Духовного. Поговорим еще, Самойлыч, посидим... Иначе и быть не может..." – отметил Котляр.

Он сообщил, что прощание с Духовным пройдет в Пало Алто во вторник 10 Мая.

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Видео: Вячеслав Настецкий / YouTube