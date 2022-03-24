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КУЛЬТУРА

Российские оккупанты похитили худрука Херсонского музыкально-драматического театра. Вскоре его освободили

Подробности похищения Книги пока не обнародованы
Подробности похищения Книги пока не обнародованы
Фото: Олександр Книга / Facebook

23 марта на странице радиогруппы TAVR Media / ТАВР Медіа в Facebook сообщили о похищении украинского театрального деятеля, генерального директора и художественного руководителя Херсонского музыкально-драматического театра имени Николая Кулиша Александра Книги, депутата Херсонского облсовета.

"Сегодня российские кафиры похитили Александра Книгу – украинского театрального деятеля, генерального директора и художественного руководителя Херсонского музыкально-драматического театра им. Кулиша, народного артиста Украины, основателя Международного театрального фестиваля "Мельпомена Таврии", главу Евразийской театральной ассоциации", – говорится в посте.

Культурную общественность Украины и мира призвали приложить усилия к скорейшему освобождению Книги.

https://www.facebook.com/tavrmedia/posts/2246310408852453

24 марта мэр города Олешки Евгений Рыщук сообщил об освобождении Книги.

"Слава Богу! Александр Книга уже на свободе! С ним все хорошо", – написал он.

Мэр не раскрыл подробностей освобождения театрального деятеля.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=382887260507654&id=100063591486337

Война России против Украины. Главное (обновляется) 

Контекст:

Российские оккупанты блокируют Херсон с начала марта. Они, как отмечают в МИД, совершают репрессии против жителей города. Так, 21 марта российские войска открыли огонь по мирным демонстрантам (в городе регулярно проходят патриотические митинги), в результате чего был ранен мужчина. Как отмечает "ВВС News Україна", сразу после этого в городе отключился интернет. В Херсоне нет танков, но есть российский СОБР и Росгвардия, рассказали журналистам местные жители.

После массового вторжения РФ в Украину в ряде населенных пунктов Херсонской области прошли проукраинские митинги, в частности – в Херсоне, Каховке, Геническе и Новой Каховке.

Так, 4 марта жители Херсона не приняли "гуманитарную помощь" от России, они вышли на площадь с украинскими флагами. Город ежедневными акциями протеста доказывает свою проукраинскую позицию.

9 марта российские оккупанты из-за сопротивления жителей Херсона ввели в регион подразделения Росгвардии, которые задерживают протестующих украинцев.


Теги: Россия, Украина, Херсон, война, культура, митинг, вторжение, украинцы, война России против Украины, облсовет, население, мужчины, мэр, российские оккупанты, Александр Книга
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