Российские оккупанты похитили худрука Херсонского музыкально-драматического театра. Вскоре его освободили

"Сегодня российские кафиры похитили Александра Книгу – украинского театрального деятеля, генерального директора и художественного руководителя Херсонского музыкально-драматического театра им. Кулиша, народного артиста Украины, основателя Международного театрального фестиваля "Мельпомена Таврии", главу Евразийской театральной ассоциации", – говорится в посте.

Культурную общественность Украины и мира призвали приложить усилия к скорейшему освобождению Книги.

24 марта мэр города Олешки Евгений Рыщук сообщил об освобождении Книги.

"Слава Богу! Александр Книга уже на свободе! С ним все хорошо", – написал он.

Мэр не раскрыл подробностей освобождения театрального деятеля.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российские оккупанты блокируют Херсон с начала марта. Они, как отмечают в МИД, совершают репрессии против жителей города. Так, 21 марта российские войска открыли огонь по мирным демонстрантам (в городе регулярно проходят патриотические митинги), в результате чего был ранен мужчина. Как отмечает "ВВС News Україна", сразу после этого в городе отключился интернет. В Херсоне нет танков, но есть российский СОБР и Росгвардия, рассказали журналистам местные жители.

После массового вторжения РФ в Украину в ряде населенных пунктов Херсонской области прошли проукраинские митинги, в частности – в Херсоне, Каховке, Геническе и Новой Каховке.

Так, 4 марта жители Херсона не приняли "гуманитарную помощь" от России, они вышли на площадь с украинскими флагами. Город ежедневными акциями протеста доказывает свою проукраинскую позицию.

9 марта российские оккупанты из-за сопротивления жителей Херсона ввели в регион подразделения Росгвардии, которые задерживают протестующих украинцев.



