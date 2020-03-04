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КУЛЬТУРА ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Российский поэт Бывшев: Иллюзий я здесь не питаю, создатель глаза мне открыл: Мы через полвека Китаю Сибирью заплатим за Крым.

Российский поэт Александр Бывшев, которого в РФ преследуют за стихотворения об Украине, прислал изданию "ГОРДОН" новое стихотворение, которое посвятил основателю издания Дмитрию Гордону.

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Бывшев был в РФ фигурантом шести уголовных дел, пять из которых возбудили из-за стихотворений, поддерживающих Украину
Бывшев был в РФ фигурантом шести уголовных дел, пять из которых возбудили из-за стихотворений, поддерживающих Украину
Фото: Yuri Timofeev / Facebook
ПРОРОЧЕСТВО.

В России пророчить – не диво.
Сквозь годы я с радостью зрю:
Грядущее неторопливо
Готовит нам кару свою.

И вижу счастливейший день я,
Воздастся когда по делам
И мерзкие все преступленья
Стократно аукнутся нам.

Мы зла переполнили чашу.
Запущен обратный отсчет...
Бог проклял Империю нашу.
Ее уж ничто не спасет.

Иллюзий я здесь не питаю.
Создатель глаза мне открыл:
Мы через полвека Китаю
Сибирью заплатим за Крым.

Бывший школьный учитель из поселка Кромы Орловской области РФ Бывшев стал фигурантом шести уголовных дел, пять из которых возбудили из-за стихотворений, поддерживающих Украину и осуждающих политическую обстановку в России. 

По нескольким уголовным делам Бывшев понес наказание в виде обязательных работ.

В октябре 2019 года дела в отношении него прекратили в связи с частичной декриминализацией ч. 1 ст. 282 Уговлоного кодекса РФ (возбуждение ненависти либо вражды).

Теги: Россия, Крым, Украина, Сибирь, поэт, Александр Бывшев, стихи
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