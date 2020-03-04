Российский поэт Бывшев: Иллюзий я здесь не питаю, создатель глаза мне открыл: Мы через полвека Китаю Сибирью заплатим за Крым.

Бывшев был в РФ фигурантом шести уголовных дел, пять из которых возбудили из-за стихотворений, поддерживающих Украину Фото: Yuri Timofeev / Facebook

ПРОРОЧЕСТВО.

В России пророчить – не диво.

Сквозь годы я с радостью зрю:

Грядущее неторопливо

Готовит нам кару свою.

И вижу счастливейший день я,

Воздастся когда по делам

И мерзкие все преступленья

Стократно аукнутся нам.

Мы зла переполнили чашу.

Запущен обратный отсчет...

Бог проклял Империю нашу.

Ее уж ничто не спасет.

Иллюзий я здесь не питаю.

Создатель глаза мне открыл:

Мы через полвека Китаю

Сибирью заплатим за Крым.

Бывший школьный учитель из поселка Кромы Орловской области РФ Бывшев стал фигурантом шести уголовных дел, пять из которых возбудили из-за стихотворений, поддерживающих Украину и осуждающих политическую обстановку в России.

По нескольким уголовным делам Бывшев понес наказание в виде обязательных работ.

В октябре 2019 года дела в отношении него прекратили в связи с частичной декриминализацией ч. 1 ст. 282 Уговлоного кодекса РФ (возбуждение ненависти либо вражды).