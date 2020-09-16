София Киевская получила оборудование для осушения влаги

Заповеднику "София Киевская" передали швейцарское оборудование, которое позволит за три года осушить стены собора до нормативного уровня. Об этом рассказала генеральный директор заповедника Неля Куковальская.

В 1990 году Софийский собор был внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО Фото: depositphotos.com

Заповедник "София Киевская" получил инновационную швейцарскую систему, которая позволяет установить уровень влаги внутри стен архитектурных памятников и предотвратить их разрушение. Оборудование стоимостью 4 млн грн подарили меценаты, сообщил "Укринформ".

По информации генерального директора заповедника Нели Куковальской, оборудование позволит за три года осушить стены до нормативных 3 – 4% влажности. Сейчас влажность в некоторых местах доходит до 12 – 13%.

"В Софии уже давно нарушена гидроизоляция – и вертикальная, и горизонтальная. Влага из земли подходит к стенам и фундаменту, разрушая материал, из которого они сложены. И именно эта технология не разрушительными методами, используя электромагнитные поля нашей земли, настраивает электромагнитные волны так, что вода забывает свою память и идет назад", – отметила Куковальская.

Оборудование установлено во всех стенах Софии Киевской, в Митрополичьем дворце, Воротах Заборовского, Теплой Софии, Южной въездной башне и на колокольне.

По информации "Укринформа", швейцарская технология более 10 лет спасает объекты культурного наследия по всему миру, существует более 4,5 тыс. успешных примеров ее применения.

Заповедник "София Киевская"– исторический и архитектурный памятник национального значения. В состав заповедника входят: Софийский собор с комплексом монастырских сооружений, Золотые ворота, Кирилловская, Андреевская церковь.

В 1990 году Софийский собор был внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.