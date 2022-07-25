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"Принимая во внимание особые чувства украинских друзей". Совет польского языка рекомендовал говорить "в Украине" вместо "на Украине"

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Совет польского языка призвал использовать словосочетание "в Украине" в публичной сфере и больше не считает "на Украине" единственно правильной формой
Совет польского языка призвал использовать словосочетание "в Украине" в публичной сфере и больше не считает "на Украине" единственно правильной формой
Фото: EPA

Совет польского языка рекомендовал официальным органам и средствам массовой информации использовать фразу "в Украине" вместо "на Украине". Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте совета.

В частности, Совет польского языка подчеркивает, что конструкция "на Украине" грамматически правильна, однако теперь, на фоне российского вторжения в страну, рекомендует отдавать предпочтение форме "в Украине".

"Принимая во внимание особое положение и особые чувства наших украинских друзей, которые часто воспринимают выражения "на Украине" как признак отношения к своей стране как к несуверенной, Совет польского языка поощряет широкое использование фразы "в Украине" и больше не считает вариант с предлогом "на" единственно правильным", – сказано в заявлении.

Совет рекомендует использовать эту фразу в сфере публичного общения в тех случаях, "когда слово Украина можно заменить выражением Украинское государство".

"Поэтому лучше писать о "войне в Украине", а не "на Украине", хотя второй вариант тоже не является ошибкой. Итак, хотя оба варианта словосочетания правильны, предлагаем пользоваться (в особенности в официальных текстах) конструкциями первого типа", – подчеркнули в совете.

При этом совет призвал "наших украинских друзей уважать языковые привычки тех поляков, которые будут продолжать говорить "на Украине". "Таким образом они не выражают пренебрежение", – сказано в заявлении.

Совет добавил, что изменения в языке происходят медленно, "и не только в польском". В частности, совет указывает, что многие украинские беженцы тоже говорят "на Украине".

Контекст:

Совет польского языка является консультативным органом при президенте Польской академии наук.

В двух предыдущих выводах совета об использовании фразы "в/на Украине" (опубликованы в ноябре 2019-го и августе 2021 года) отмечалось, что исторически использовались оба варианта, однако форма "на Украине" является нормативной в польском языке.

Теги: Украина, Польша, российская агрессия, украинцы, война России против Украины
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