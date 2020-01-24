Украинскую пианистку номинировали на "Грэмми"

Украинка Надежда Шпаченко заявлена в двух номинациях премии "Грэмми" – "Лучший сборник" и "Продюсер года в классической музыке".

Украинскую пианистку Надежду Шпаченко номинировали на музыкальную премию "Грэмми 2020" в категории "Классическая музыка". Об этом 23 января сообщило "Радіо Ісландия" в Fаcebook.

Шпаченко заявлена сразу в двух номинациях: "Лучший сборник" и "Продюсер года в классической музыке" за альбом The Poetry Of Places.

В пластинку вошли новые сольные произведения и исполненные с пианистом лос-анджелесской филармонии Джоэном Пирсом Мартином и перкуссионистами (музыкантами, играющими на ударных инструментах. – "ГОРДОН") коллектива Los Angeles Percussion Quartet Ником Терри и Кори Хиллсом.

Надежда Шпаченко является профессором музыки в Калифорнийском государственном политехническом университете в Помоне. В Америке она известна активным исполнением современной музыки. На ее счету премьерные исполнения произведений Эллиотта Картера, Джорджа Крама, Тома Флаэрти, Юрия Ищенко, Яниса Ксенакиса и других.

Во время своих концертов Шпаченко исполняет произведения за роялем, но играет также и на игрушечных фортепиано, клавесине и перкуссии. Ее выступления сопровождаются декламацией, игрой на синтезаторе, а также мультимедийными материалами.

Премия "Грэмми" вручается ежегодно с 1958 года американской Национальной академией искусства и науки звукозаписи. В 2020 году по количеству представленных категорий лидирует Lizzo – американская певица появляется в списке восемь раз. Вслед за ней идут Билли Айлиш и Lil Nas X. Церемония награждения "Грэмми" назначена на 26 января – шоу пройдет в лос-анджелесском комплексе Staples Center.