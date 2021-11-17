"До конца отопительного сезона". Кличко пообещал, что стоимость проезда в общественном транспорте Киева меняться не будет

"Как у мэра Киева у меня позиция следующая и четкая: вопрос пересмотра тарифов на проезд в коммунальном транспорте до конца отопительного сезона рассматриваться не будет!" – написал Кличко.

Он отметил, что понимает, "насколько чувствителен вопрос стоимости проезда для киевлян". По словам Кличко, инициатива о повышении цены на проезд в столичном транспорте "вынесена пока только на обсуждение".

"Это проект, а не принятое решение", – указал Кличко.

Мэр подчеркнул, что Киеву приходится "постоянно дотировать коммунальный транспорт и удерживать цены на проезд в нем в несколько раз ниже себестоимости". Так, в 2021 году размер дотаций из городского бюджета на транспорт составляет 4,5 млрд грн.

В то же время чтобы не повышать тарифы на отопление и горячую воду в Киеве, из столичного бюджета уже компенсировали более 2 млрд грн, которые, по словам Кличко, правительство не вернуло.

"То есть мы поставлены перед выбором: либо увеличивать цифры в платежках за коммуналку, либо повышать плату за проезд. Ибо весь бюджет столицы мы не можем пустить только на дотации. За какие средства тогда реализовывать проекты, ремонтировать дороги, мосты, строить сады и школы? Обновлять тот же общественный транспорт?" – пояснил Кличко.