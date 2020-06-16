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Добкин заявил, что намерен баллотироваться в мэры Киева

Бывший народный депутат Михаил Добкин заявил, что рассматривает вероятность своего участия в местных выборах как кандидата на пост мэра столицы.

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Добкин: У меня есть опыт, который говорит за меня
Добкин: У меня есть опыт, который говорит за меня
Фото: Yan Dobronosov / Facebook

Бывший народный депутат Михаил Добкин заявил, что будет подавать свою кандидатуру на должность мэра Киева. Об этом он заявил 16 июня в эфире телеканала "Наш".

"Есть большая вероятность, что я буду подавать свою кандидатуру, среди прочих, на должность мэра города Киева. У меня есть опыт, который говорит за меня. Мне не нужно рассказывать, что я сделаю. Можно просто поехать и посмотреть, что я уже сделал. Киевом нужно управлять из двух кресел, поэтому здесь мне все понятно", – заявил Добкин.

Бывший депутат заявил, что сделает Киев "таким же классным, как до прихода [нынешнего мэра Киева Виталия] Кличко".

Местные выборы в Украине должны пройти 25 октября. Решение о проведении выборов Верховная Рада должна принять не позднее чем за 90 дней до дня голосования. Избирательный процесс стартует за 50 дней до выборов.

С 2014 года пост мэра Киева занимает Виталий Кличко. Он намерен баллотироваться на второй срок.

О намерении баллотироваться на пост столичного мэра уже заявили трое нардепов от "Слуги народа": Александр ДубинскийАлександр Ткаченко (накануне он был назначен министром культуры) и Николай Тищенко. Ирина Верещук говорила, что вопрос ее участия в выборах Киевского городского головы "остается открытым".

Теги: Киев, Украина, Михаил Добкин, выборы, депутаты, местные выборы, голосование, украинец
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