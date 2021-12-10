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Киев получит €100 млн на обновление общественного транспорта – КГГА

За счет кредитных средств Киев расширит сеть электротранспорта
За счет кредитных средств Киев расширит сеть электротранспорта
Фото: kyivcity.gov.ua

Мэр Киева Виталий Кличко 10 декабря подписал кредитное соглашение на €100 млн с главой представительства Европейского инвестиционного банка в Украине Жаном-Эриком де Загоном. Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской госадминистрации.

Кличко назвал договор лучшим финансовым соглашением для столицы за последние 30 лет.

"Оно позволит столице получить €100 млн на обновление троллейбусного парка. А также – вагонного парка метрополитена", – отметил мэр

По его словам, кредит поможет улучшить качество услуг общественного транспорта в Киеве.

"Это первый кредит от Европейского инвестиционного банка в Украине, предложенный городу напрямую без участия государства. Эта новая модель финансирования соответствует стратегии правительства Украины, направленной на финансовую децентрализацию и делегирование полномочий", – заявил Кличко.

Он добавил, что за счет кредитных средств Киев расширит сеть электротранспорта, будут куплены новые троллейбусы и вагоны метро.

Проект будет реализован коммунальными предприятиями "Киевпасстранс" и "Киевский метрополитен".

Теги: Киев, Виталий Кличко, транспорт, метро, кредиты, вагоны, троллейбус, финансирование, обновление, метрополитен
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