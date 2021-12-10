Киев получит €100 млн на обновление общественного транспорта – КГГА

Кличко назвал договор лучшим финансовым соглашением для столицы за последние 30 лет.

"Оно позволит столице получить €100 млн на обновление троллейбусного парка. А также – вагонного парка метрополитена", – отметил мэр

По его словам, кредит поможет улучшить качество услуг общественного транспорта в Киеве.

"Это первый кредит от Европейского инвестиционного банка в Украине, предложенный городу напрямую без участия государства. Эта новая модель финансирования соответствует стратегии правительства Украины, направленной на финансовую децентрализацию и делегирование полномочий", – заявил Кличко.

Он добавил, что за счет кредитных средств Киев расширит сеть электротранспорта, будут куплены новые троллейбусы и вагоны метро.

Проект будет реализован коммунальными предприятиями "Киевпасстранс" и "Киевский метрополитен".