Коррупция чиновников КГГА наносит столице ущерб в 10 млрд грн ежегодно – ГБР

"Руководство и должностные лица структур КГГА с использованием власти и предоставленных им полномочий наладили устойчивые коррупционные схемы хищения бюджета города Киева, который сегодня составляет примерно 60 млрд грн. По предварительным оценкам, системная коррупция чиновников КГГА ежегодно может наносить ущерб территориальной общине Киева на общую сумму примерно 10 млрд грн", – говорится в сообщении.
Основным механизмом хищения средств является их неэффективное и бесконтрольное перераспределение руководством КГГА между 128 коммунальными предприятиями, отмечают в ГБР.
В частности, ежегодно более 20 млрд грн направляется на коммунальные предприятия. Это в дальнейшем создает дополнительные коррупционные риски.
Сотрудники ГБР уже обнаружили возможные противоправные действия следующих должностных лиц: