"Необходимо снять гражданина с электроопоры". На левом берегу Киева возможны перебои со светом

В Киевской городской администрации заявили, что энергоснабжение на левом берегу Киева восстановят после того, как снимут мужчину с электроопоры.

Левый берег Киева 5 ноября временно обесточат из-за мужчины, который поднялся на высоковольтную электроопору. Об этом сообщает пресс-служба КГГА со ссылкой на ДТЭК "Киевские электросети".

В ведомстве отметили, что неизвестный гражданин нарушил правила охранной зоны электросетей и поднялся на высоковольтную электроопору, находящуюся на левом берегу Киева. На место происшествия выехала полиция.

"Для того, чтобы безопасно снять гражданина с электроопоры, необходимо обесточить оборудование, которое питает левый берег. Энергетики предупреждают, что это может привести к временным перебоям со светом у жителей левого берега столицы", – говорится в сообщении.

По информации КГГА, энергоснабжение восстановят, как только мужчину снимут с электроопоры.