Первому замглавы КГГА сообщили о подозрении в деле о земельном участке для СНБО – Кличко

"В 2019 году городские власти прекратили право постоянного пользования участком на улице Щусева, возле станции метро "Сырец". Город привел заброшенную территорию в порядок, вывез мусор, провел благоустройство территории и устроил там сквер. Но СНБО не отказывается от намерений застроить территорию высотками и из-за правоохранителей продолжает давить на столичные власти", – заявил Кличко.
По его словам, в 2009 году участок был передан аппарату СНБО Украины в постоянное пользование для строительства, эксплуатации и обслуживания многоквартирных жилых домов с подземными паркингами и объектами социально-бытовой инфраструктуры.
"В 2019 году было установлено, что все 10 лет участок не использовался по назначению, строительство не было начато. На земельном участке образовалась стихийная свалка", – подчеркнул Кличко.
Он не уточнил, по какой статье Уголовного кодекса открыто производство, в котором фигурирует Поворозник.
Поворозник родился в Хмельницкой области в 1972 году. В 2001 году, после службы в ВСУ, начал работать в КГГА. В декабре 2017 года Поворозник стал первым главой городской госадминистрации, отмечено на сайте мэрии.
14 апреля 2020 года ТСН со ссылкой на собственные источники сообщила, что сотрудники СБУ задокументировали противоправную деятельность Поворозника, который, возможно, через посредника требовал неправомерную выгоду в размере $125 тыс. от представителя компании-застройщика. Посредник якобы был задержан после получения $60 тыс. В КГГА прошли обыски. 17 апреля Поворозник сказал, что обратился к городскому голове с просьбой отстранить его от занимаемой должности на время расследования дела о якобы получении им взятки от представителя компании-застройщика.
21 апреля мэр сообщил, что отстранил Поворозника и назначил врио первого замглавы КГГА Валентина Мондриевского.
12 марта 2021 года Кличко сказал, что Поворозник вернулся на работу.