Первому замглавы КГГА сообщили о подозрении в деле о земельном участке для СНБО – Кличко

В апреле 2020 года Поворозника на год отстранили от занимаемой должности Фото: Eugene Loyuk / Facebook

"В 2019 году городские власти прекратили право постоянного пользования участком на улице Щусева, возле станции метро "Сырец". Город привел заброшенную территорию в порядок, вывез мусор, провел благоустройство территории и устроил там сквер. Но СНБО не отказывается от намерений застроить территорию высотками и из-за правоохранителей продолжает давить на столичные власти", – заявил Кличко.

По его словам, в 2009 году участок был передан аппарату СНБО Украины в постоянное пользование для строительства, эксплуатации и обслуживания многоквартирных жилых домов с подземными паркингами и объектами социально-бытовой инфраструктуры.

"В 2019 году было установлено, что все 10 лет участок не использовался по назначению, строительство не было начато. На земельном участке образовалась стихийная свалка", – подчеркнул Кличко.

Он не уточнил, по какой статье Уголовного кодекса открыто производство, в котором фигурирует Поворозник.