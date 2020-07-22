Политолог Балабан: Я бы не советовал Кличко расслабляться

Еще несколько недель назад в Офисе президента шла речь о том, что мэр Киева Виталий Кличко будет идти на новые выборы столичного городского головы от "Слуги народа", но неопределенность Кличко и его "качание из стороны в сторону" заставили команду президента Украины Владимира Зеленского выдвигать ему конкурентку от "Слуги народа", отметил сотрудник Института политических и этнонациональных исследований имени Кураса НАН Ростислав Балабан.

Ростислав Балабан: Рано или поздно Кличко нужно будет определяться, какое у него будет в Киевсовете большинство Фото: 112.ua

Мэр Киева Виталий Кличко думает, что победа в новых выборах на пост городского головы у него уже в кармане, но ситуация может измениться осенью, заявил в комментарии УНН сотрудник Института политических и этнонациональных исследований имени Кураса НАН Ростислав Балабан.

"По моей информации, еще несколько недель назад в Офисе президента шла речь о том, что Кличко будет идти от "Слуги народа". Но неопределенность Кличко, его постоянное качание из стороны в сторону заставили команду [президента Украины Владимира] Зеленского выдвигать ему конкурентку от "Слуги народа" Ирину Верещук. Это выдвижение – не просто шантаж Кличко должностью главы КГГА, это еще и демонстрация, что "слуги", могут развернуть информационные атаки на мэра, если тот будет петлять между каплями. У Офиса президента одна цель – так привязать Кличко к себе, чтобы тот никогда не смог составлять конкуренцию самому Зеленскому в общеукраинском масштабе и даже не смел думать о будущем президентстве", – считает политолог.

Он добавил, что рейтинг в 44% – это не панацея для Кличко.

"Если Офис президента "протянет" во второй тур какого-то из своих кандидатов, официального или технического – а они есть, и это не секрет (не буду называть фамилии, их все и так знают), – админресурс плюс игра на разрозненность условного "электората Майдана" может сыграть против действующего мэра. Поэтому я бы не советовал расслабляться. Здесь стратегически важно точно определить своих союзников и врагов", – отметил Балабан.

При этом эксперт не исключает, что Кличко может победить в первом туре, если будет высокая явка "тех, с кем Кличко ассоциируется".

"Мы в принципе понимаем, кто это. Понятно, что это и "Европейская солидарность", и другие партии, которые прошли Майдан, – сказал Балабан. – Здесь играет в первую очередь мировоззренческий принцип, потому что рано или поздно Кличко нужно будет определяться, какое у него будет в Киевсовете большинство, и вряд ли он готов к тому, чтобы разделять общеполитическую ответственность со "слугами народа" или входить в коалицию с Медведчуком. Но выбор, конечно, за мэром".

Местные выборы в Украине должны пройти 25 октября.

Кличко является мэром Киева с июня 2014 года. Он сообщал о намерении опять баллотироваться на должность городского головы.

В праймериз для определения кандидата в мэры Киева от партии "Слуга народа" 16 июля кандидатом избрали Ирину Верещук.