Клуб читателей
ГОРДОН
 
КИЕВ

Прорыв трубы у Ocean Plaza. В КГГА заявили, что власти Киева компенсируют ущерб водителям, чьи авто были повреждены

Движение транспорта на улице Антоновича около Лыбидской площади в Киеве перекрыто, проинформировали в Киевской городской государственной администрации. 13 января у столичного торгово-развлекательного центра Ocean Plaza прорвало трубу, ТРЦ затопило кипятком.

Из-за прорыва трубы в Киеве пострадали 13 человек
Из-за прорыва трубы в Киеве пострадали 13 человек
Фото: dsns.gov.ua

Власти Киева компенсируют ущерб водителям, чьи авто были повреждены в результате прорыва трубы у столичного торгово-развлекательного центра Ocean Plaza, заявил 13 января на брифинге заместитель главы Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев, сообщает НВ.

"Будем с каждым случаем индивидуально разбираться и будем компенсировать убытки", – сказал Пантелеев.

Он добавил, что обследование поврежденных автомобилей проведет специальная комиссия.

Пресс-служба КГГА сообщила 14 января, что движение транспорта на улице Антоновича около Лыбидской площади перекрыто.

Вечером 13 января из-за прорыва трубы первый этаж Ocean Plaza затопило кипятком, посетителей и персонал эвакуировали. В Киевской городской государственной администрации заявили, что предварительной причиной повреждения трубы стал ее физический износ.

В результате происшествия семь человек с термическими ожогами конечностей были госпитализированы.

Утром 14 января в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям заявили, что подтоплений на месте прорыва трубы около торгово-развлекательного центра Ocean Plaza в Киеве нет, "вода сошла самотеком"

Теги: автомобили, КГГА, авария, отопление, Петр Пантелеев, ущерб, теплоснабжение, Ocean Plaza
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Тодоренко привезла в Одессу сына
Тодоренко привезла в Одессу сына
Maruv обнародовала фото с мужем
Maruv обнародовала фото с мужем
Тина Кароль показала фигуру в черном боди
Тина Кароль показала фигуру в черном боди
Названы номинанты на премию "Оскар 2020"
Названы номинанты на премию "Оскар 2020"
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS