Синоптики предупредили об угрозе схода лавин в Карпатах, туристов просят не ходить в горы

Украинский гидрометцентр объявил третий уровень лавинной опасности на высокогорьях Ивано-Франковской и Закарпатской областей 14 января из-за снегопадов и метелей.

Третий уровень лавинной опасности в Карпатах объявили на 14 января Фото: Сніголавинна ситуація в Українських Карпатах / Facebook

Туристов просят воздержаться от походов в горы в Карпатах в связи со снегопадами и большой угрозой схода лавин. Об опасности предупредил отдел гидрологических прогнозов Украинского гидрометцентра в Facebook 13 января.

В Карпатах объявили штормовое предупреждение. На высокогорьях Ивано-Франковской и Закарпатской областей 14 января в связи со снегопадом и метелями объявлен третий уровень лавинной опасности.

"Возможен сход лавин при низких дополнительных нагрузках, отдельных естественных средних и крупных лавин. Настоятельно советуем воздержаться от походов на высокогорья и в горы", – говорится в сообщении отдела.

Синоптики прогнозируют умеренную опасность схода снежных лавин второго уровня 13 января на высокогорьях Ивано-Франковской и Закарпатской областей.

Украинский гидрометцентр 12 января предупреждал об ухудшении погоды в ряде регионов Украины. Синоптики прогнозировали выпадение снега (высота снежного покрова 5–15 см), порывы ветра до 20 м/с, метель и гололед на дорогах. По информации Гидрометцентра, осадки прекратятся 14 января, а 15–16 января ожидается значительное снижение температуры.

Утром 13 января из-за снега и порывов ветра обесточены 55 населенных пунктов в четырех областях.