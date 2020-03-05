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КИЕВ

В Киеве на Майдане появились огромные бетонные подснежники

Инсталляцию из восьми бетонных подснежников в центре Киева приурочили к Международному женскому дню.

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Инсталляцию должны закончить до 6 марта
Инсталляцию должны закончить до 6 марта
Фото: kiev.informator.ua

4 марта в центре Киева появилась инсталляция из восьми больших бетонных подснежников. Об этом сообщает "Информатор".

Издание уточняет, что подснежники на Майдане установили на клумбе, где раньше была фотозона I Love Kyiv.

Директор коммунального предприятия по содержанию зеленых насаждений Шевченковского района Виталий Цимбалюк рассказал "Информатору", что идея воссоздать первые весенние цветы пришла не случайно – эту инсталляцию посвящают всем женщинам специально к 8 Марта. На данный момент инсталляцию еще не закончили обустраивать.

Фото: kiev.informator.ua
Фото: kiev.informator.ua

В планах у коммунальщиков также добавить зеленые листья и декоративный снег и высадить на клумбе тюльпаны и гиацинты. Подходы к новой фотозоне хотят вымостить мраморной крошкой, а землю – покрыть хвоей из переработанных елок, которые жители Киева сдавали после новогодних праздников.

Инсталляцию планируют закончить до 6 марта.

Теги: Киев, Украина, 8 марта
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