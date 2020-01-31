В Киеве полицейские устроили облаву возле мечети

Правоохранители проверили наличие документов у мусульман, идущих на службу, и задержали 25 человек.

В Киеве возле мечети задержали 25 мусульман, у которых не было документов Фото: Саід Ісмагілов / Facebook

К мечети Исламского культурного центра в Киеве приехали два автобуса с сотрудниками Государственной миграционной полиции в сопровождении Национальной полиции, которые устроили массовую проверку документов мусульман. Об этом 31 января сообщил муфтий Духовного управления мусульман Украины "Умма" шейх Саид Исмагилов в Facebook.

"Сегодня пятница – особый молитвенный день для мусульман, когда верующие обязаны прийти в мечеть и молиться. К началу молитвы, где-то около двенадцати часов, к мечети Исламского культурного центра Киева приехали два автобуса с сотрудниками Государственной миграционной полиции в сопровождении Национального полиции, где-то около сорока экипированных лиц, некоторые были в масках, и устроили массовую проверку документов мусульман, направлявшихся в мечеть. Это продолжалось на выходе из двора мечети и во время молитвы, и после молитвы", – говорится в сообщении.

Он отметил, что были задержаны и вывезены автобусами 25 человек, у которых не было с собой документов.

"Я понимаю, что миграционная служба должна делать свою работу, но не у ворот мечетей, церквей и других культовых сооружений. Я не могу себе представить, чтобы у христианского храма или иудейской синагоги так же устраивали проверку всех, кто идет на молитву" , – отметил Исмагилов.