В Киеве полицейские задержали гражданина Турции, сбежавшего из харьковского суда

Иностранец находился в международном розыске по подозрению в мошенничестве в особо крупных размерах. После объявления решения суда об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей до прибытия конвоя его оставили без охраны. Гражданин Турции воспользовался ситуацией, выбежал из зала суда и скрылся.

Сведения о событии внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 393 (побег из места лишения свободы или из-под стражи) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание от трех до пяти лет лишения свободы.

В ближайшее время задержанного доставят в Харьков и поместят в следственный изолятор под экстрадиционный арест сроком до 12 месяцев. Иностранца планируют экстрадировать в Германию.