В Киеве полицейские задержали гражданина Турции, сбежавшего из харьковского суда

Иностранец находился в международном розыске по подозрению в мошенничестве в особо крупных размерах. После объявления решения суда об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей до прибытия конвоя его оставили без охраны. Гражданин Турции воспользовался ситуацией, выбежал из зала суда и скрылся.
Сведения о событии внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 393 (побег из места лишения свободы или из-под стражи) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание от трех до пяти лет лишения свободы.
В ближайшее время задержанного доставят в Харьков и поместят в следственный изолятор под экстрадиционный арест сроком до 12 месяцев. Иностранца планируют экстрадировать в Германию.
Полиция сообщила, что подозреваемого зовут Димерал Незаметтим, но, судя по опубликованным документам в Telegram-канале "Харьков 1654" , его имя – Демирал Низаметтин (Demiral Nizamettin). Паблик выяснил, что Низаметтин находился в международном розыске за мошенничество в Германии. Украина собиралась его экстрадировать в Турцию.