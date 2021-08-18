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Замглавы КГГА заявил, что в Киеве устанавливают сцену для концерта Бочелли на месте братской могилы. Организаторы ответили, что это неправда

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Постамент на площади Конституции не имел художественной ценности, отметили организаторы концерта
Постамент на площади Конституции не имел художественной ценности, отметили организаторы концерта
Фото: Володимир Прокопів / Facebook

Заместитель главы Киевской городской государственной администрации, глава фракции "Европейской солидарности" в Киевском горсовете Владимир Прокопив 18 августа заявил в Facebook, что организаторы концерта установили сцену на братской могиле.

"Интересно, исполнителей ничего не смущало, когда на могилах устанавливали сцену? Проблема даже не в формальных разрешениях, а в том, что монтажные работы проходили прямо на братском захоронении участников революции 1917–1921 годов. Это захоронение находится в реестре недвижимых памятников", – отметил он.

https://www.facebook.com/volodymyr.v.prokopiv/posts/1316520198805040

Организаторы заявили, что городские власти манипулируют фактами, делая некорректные заявления относительно сцены, построенной на площади Конституции. Об этом говорится в пресс-релизе, который есть в распоряжении редакции издания "ГОРДОН".

"В День Независимости Украины на площади Конституции в Киеве состоится концерт мировой звезды, итальянского оперного певца Андреа Бочелли в сопровождении симфонического оркестра. Благотворительные средства, которые будут собраны на этом концерте, пойдут на создание центра современного искусства – музея Ивана Марчука", – отметили организаторы.

Они подчеркнули, что площадь, расположенная возле Мариинского парка, начала свою историю в XVIII веке, когда началось возведение Мариинского дворца.

"В наследство от советских времен до сих пор за площадью находятся остатки памятника участникам большевистского октябрьского восстания 1917 года против Украинской Центральной Рады. Погибшие участники восстания были похоронены украинским правительством в братской могиле в одном из уголков Мариинского парка", – сказано в релизе.

Организаторы напомнили, что в 1935 году на месте предполагаемого захоронения был установлен памятный знак с антиукраинской надписью, которая во время Революции достоинства была сбита, а большинство элементов памятника разрушено.

"Сейчас постамент находится в аварийном состоянии. Учитывая его идеологическое направление, восстановление памятника неактуально. К тому же сам он никогда не был памятником истории, также он не имел и художественной ценности", – добавили устроители мероприятия.

Контекст:

В День Независимости Украины 24 августа в Киеве на площади Конституции состоится концерт итальянского оперного певца Андреа Бочелли.

Теги: Украина, памятник, КГГА, концерт, День Независимости, Андреа Бочелли, Владимир Прокопив
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