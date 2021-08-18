Замглавы КГГА заявил, что в Киеве устанавливают сцену для концерта Бочелли на месте братской могилы. Организаторы ответили, что это неправда

"Интересно, исполнителей ничего не смущало, когда на могилах устанавливали сцену? Проблема даже не в формальных разрешениях, а в том, что монтажные работы проходили прямо на братском захоронении участников революции 1917–1921 годов. Это захоронение находится в реестре недвижимых памятников", – отметил он.

Организаторы заявили, что городские власти манипулируют фактами, делая некорректные заявления относительно сцены, построенной на площади Конституции. Об этом говорится в пресс-релизе, который есть в распоряжении редакции издания "ГОРДОН".

"В День Независимости Украины на площади Конституции в Киеве состоится концерт мировой звезды, итальянского оперного певца Андреа Бочелли в сопровождении симфонического оркестра. Благотворительные средства, которые будут собраны на этом концерте, пойдут на создание центра современного искусства – музея Ивана Марчука", – отметили организаторы.

Они подчеркнули, что площадь, расположенная возле Мариинского парка, начала свою историю в XVIII веке, когда началось возведение Мариинского дворца.

"В наследство от советских времен до сих пор за площадью находятся остатки памятника участникам большевистского октябрьского восстания 1917 года против Украинской Центральной Рады. Погибшие участники восстания были похоронены украинским правительством в братской могиле в одном из уголков Мариинского парка", – сказано в релизе.

Организаторы напомнили, что в 1935 году на месте предполагаемого захоронения был установлен памятный знак с антиукраинской надписью, которая во время Революции достоинства была сбита, а большинство элементов памятника разрушено.

"Сейчас постамент находится в аварийном состоянии. Учитывая его идеологическое направление, восстановление памятника неактуально. К тому же сам он никогда не был памятником истории, также он не имел и художественной ценности", – добавили устроители мероприятия.