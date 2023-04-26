250 доз в месяц. В Украине разоблачили масштабную банду наркопроизводителей

В ходе обысков изъято более 20 кг психотропных веществ Фото: gp.gov.ua

По результатам следственных действий задержаны пять человек, они подозреваются в организации лабораторий на территории нескольких областей и продаже запрещенных веществ оптовыми партиями.

"Ежемесячно участники группы получали миллионные доходы и легализовали их через приобретение движимого и недвижимого имущества", – говорится в сообщении.

Правоохранители провели более 35 обысков в Киеве, Черкасской, Днепропетровской, Полтавской, Одесской, Запорожской и Херсонской областях, в местах изготовления, а также дома у участников схемы.

В результате изъято более 20 кг психотропных веществ, более 600 л прекурсоров, которые уже были подготовлены для изготовления наркотиков, и соответствующее оборудование. Также обнаружено более $60 тыс. наличными.

В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения, сообщили в Офисе генпрокурора.