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ПРОИСШЕСТВИЯ

3 июля российские оккупанты убили в Донецкой области семь мирных жителей – глава обладминистрации

3 июля Кириленко назвал "тяжелым воскресеньем"
3 июля Кириленко назвал "тяжелым воскресеньем"
Фото: Павло Кириленко / Донецька ОДА (ОВА) / Telegrаm

3 июля российские оккупанты в ходе обстрелов населенных пунктов Донецкой области убили семерых мирных жителей, сообщил в Telegram глава областной военной администрации (ОВА) Павел Кириленко.

"Тяжелое воскресенье в Донецкой области – ракетные удары и обстрелы по всей области. [...] Всего за сутки в Донецкой области россияне убили не менее семи гражданских, ранили – не менее 20", – написал он.

По данным главы ОВА, один житель региона погиб при обстреле Авдеевки, остальные жертвы – из Славянска.

"Славянск днем подвергся массированному обстрелу – погибли шесть человек, в том числе один ребенок, ранены – 19. Повреждены около 40 жилых домов. [...] Краматорск дважды обстреляли из "Смерчей": днем повредили гостинично-жилой комплекс, вечером разбили дорогу, попали в школу и территорию детсада и поликлиники. По предварительной информации, ранен один человек", – объяснил Кириленко.

Он рассказал, что оккупанты также активно обстреливали Ильиновскую территориальную общину, в которой пострадали села Катериновка, Тарасовка, Новополтавка и Клебан-Бык.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

С середины апреля оккупанты сосредоточили силы на востоке Украины. "Российские войска начали битву за Донбасс, к которой давно готовились", – говорил президент Украины Владимир Зеленский. Он подчеркивал, что украинцы будут защищаться и "вопрос только времени – когда вся территория государства будет освобождена".

Зеленский говорил, что наступление России на Донбассе может сделать этот регион безлюдным.

В МВД Украины считают, что захватить Донецкую область оккупантам будет "гораздо сложнее", чем Луганскую.

Вооруженные силы Украины контролируют 45% Донецкой области, говорил Кириленко 22 июня и 2 июля.

Теги: Россия, Донецкая область, Славянск, война, Донбасс, Вооруженные силы Украины, Краматорск, раненые, Авдеевка, жертвы, обстрелы, Катериновка, война России против Украины, ребенок, погибшие, население, Павел Кириленко, российские оккупанты
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