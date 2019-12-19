Апелляционный суд пересмотрит приговор женщине, которая оставила своих малолетних детей взаперти на девять дней

Киевский апелляционный суд отменил приговор Владиславе Трохимчук, которая в 2016 году ушла из дому на девять дней, оставив там годовалого сына и двухлетнюю дочь. Суд первой инстанции не нашел оснований считать действия обвиняемой умышленным убийством малолетнего ребенка и приговорил ее к восьми годам лишения свободы, прокуратура подала апелляцию.

Киевский апелляционный суд по ходатайству столичной прокуратуры отменил приговор Голосеевского районного суда в виде восьми лет заключения Владиславе Трохимчук, которая в декабре 2016 года оставила без присмотра двух своих малолетних детей, в результате чего годовалый ребенок умер от голода. Об этом 18 декабря сообщила пресс-служба прокуратуры Киева.

"Суд первой инстанции не нашел оснований считать действия обвиняемой умышленным убийством малолетнего ребенка, а квалифицировал их как оставление в опасности. По этой статье суд назначил горе-матери наказание в виде восьми лет лишения свободы. Категорически не соглашаясь с квалификацией преступления и назначенным наказанием из-за его мягкости, столичная прокуратура обжаловала приговор в апелляционном порядке", – отметили в прокуратуре.

По результатам рассмотрения апелляции приговор Трохимчук был отменен. Уголовное производство в ее отношении направили на новое судебное рассмотрение в тот же суд. Его будет рассматривать другой состав судей.

Кроме того, Трохимчук продлили пребывание под стражей.

6 декабря 2016 года стало известно, что жительница Киева на девять дней закрыла своих маленьких детей в квартире и даже подперла дверь, чтобы те не смогли выйти. Годовалый мальчик умер от голода, его двухлетняя сестра попала в больницу.

На следующий день женщину арестовали.