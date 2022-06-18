Бывший генерал СБУ Наумов, которого задержали в Сербии, мог передавать России секретные данные о ЧАЭС – ГБР

"Осуществляется досудебное расследование по факту возможной государственной измены гражданина Украины, который, занимая должность руководителя государственного предприятия, обеспечивающего деятельность зоны отчуждения ЧАЭС и в дальнейшем руководящую должность в Службе безопасности Украины, собирал сведения о функционировании систем безопасности зоны отчуждения ЧАЭС и другую информацию конфиденциального характера", – говорится в ответе ГБР.
"Схемы" отмечают, что до работы в СБУ Наумов возглавлял госпредприятие "Центр организационного-технического и информационного обеспечения управления зоной отчуждения".
"В настоящее время принимаются необходимые меры для установления всех объективных обстоятельств уголовного правонарушения и лиц, которые могут быть причастны к сотрудничеству со специальными службами и оккупационными войсками страны-агрессора", – заявили журналистам в Госбюро расследований.
Наумов, по информации "Радіо Свобода", выехал из Украины в ночь на 24 февраля, за несколько часов до начала широкомасштабного вторжения российских войск. Свою семью, как выяснила "Украинская правда", он вывез из страны за несколько недель до этого.
Наумов и гражданин Германии Александр Акст на автомобиле BMW направлялись в Северную Македонию.
По данным "Украинской правды", озвученным 10 июня, их задержали в пограничном пункте "Прешево" в Сербии по подозрению в отмывании средств: в их автомобиле обнаружили незадекларированные около €600 тыс., около $125 тыс. и драгоценные камни.
Наумов начал работу в СБУ в 2019 году, вскоре после того, как ведомство возглавил Иван Баканов. Должность начальника управления внутренней безопасности он занимал до июля 2021 года, когда был уволен.
Наумов был фигурантом дела о покушении, которое на него, по данным следователей, готовил бывший первый заместитель главы СБУ Дмитрий Нескоромный. Об этом деле стало известно в январе 2021 года. По подозрению в подготовке убийства был задержан сотрудник спецподразделения "Альфа" Юрий Расюк, он пошел на сделку со следствием и получил условный срок. Нескоромный, как сказано в материалах дела, действовал "из мотивов личной мести и препятствия выполнению Наумовым служебных обязанностей", он находится в розыске.
По данным "Радіо Свобода", после того, как Наумов уехал за границу, Государственное бюро расследований начало уголовное производство по ст. 111 Уголовного кодекса (государственная измена). В рамках расследования в его квартирах к марте провели обыски.
1 апреля президент Украины Владимир Зеленский назвал Наумова "антигероем" и сообщил, что лишил его звания генерала. По словам главы государства, Наумов нарушил военную присягу на верность украинскому народу и ему "что-то помешало определиться, где его Родина".
Акст, с которым был задержан Наумов, является фигурантом санкционного списка контрабандистов, составленного Советом национальной безопасности и обороны Украины. По данным "Цензор.НЕТ", президент несколько месяцев не подписывал указ о введении санкций против Акста, издание объясняло это тесными контактами Акста с руководством СБУ.