Через Украину в Евросоюз контрабандой пытались вывезти большую партию сигарет

В Черноморском морском порту предотвратили незаконное перемещение 3455 ящиков сигарет, сообщили в Государственной фискальной службе Украины 26 мая.
"По результатам проведенных 15-го и 19 мая санкционированных обысков на территории Черноморского рыбного порта из незаконного оборота изъят груз, ориентировочная стоимость которого составляет 69 млн грн", – отметили в ГФС.
Табачные изделия направлялись в таможенном режиме "транзит" из Объединенных Арабских Эмиратов в Молдову.
"Оформление сигарет исключает их легальную реализацию на территории Украины, Молдовы или Европейского союза. По имеющейся оперативной информации, они предназначались для незаконного перемещения на территорию стран Европейского союза с целью дальнейшей незаконной реализации", – подчеркнули в фискальной службе.
Всего были изъяты 1 727 500 пачек, упаковка табачных изделий не соответствовала действующему украинскому, молдавскому и международном законодательству.
На партию контрабандных сигарет наложен арест.