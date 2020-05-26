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ПРОИСШЕСТВИЯ

Через Украину в Евросоюз контрабандой пытались вывезти большую партию сигарет

Партию табачных изделий стоимостью 69 млн грн везли транзитом из ОАЭ в Молдову и страны Европейского союза, сообщили в Государственной фискальной службе.

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Контрабандную партию сигарет арестовали
Контрабандную партию сигарет арестовали
Фото: pixabay.com

В Черноморском морском порту предотвратили незаконное перемещение 3455 ящиков сигарет, сообщили в Государственной фискальной службе Украины 26 мая.

"По результатам проведенных 15-го и 19 мая санкционированных обысков на территории Черноморского рыбного порта из незаконного оборота изъят груз, ориентировочная стоимость которого составляет 69 млн грн", – отметили в ГФС.

Табачные изделия направлялись в таможенном режиме "транзит" из Объединенных Арабских Эмиратов в Молдову.

"Оформление сигарет исключает их легальную реализацию на территории Украины, Молдовы или Европейского союза. По имеющейся оперативной информации, они предназначались для незаконного перемещения на территорию стран Европейского союза с целью дальнейшей незаконной реализации", – подчеркнули в фискальной службе.

Всего были изъяты 1 727 500 пачек, упаковка табачных изделий не соответствовала действующему украинскому, молдавскому и международном законодательству.

На партию контрабандных сигарет наложен арест.

Теги: контрабанда, Одесская область, Государственная фискальная служба, сигареты, Евросоюз
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