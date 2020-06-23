Чиновники Одесского горсовета присвоили 13 млн грн, предназначенных для школ – СБУ

Служба безопасности Украины разоблачила должностных лиц Одесского горсовета на присвоении бюджетных средств, предназначенных для школ региона, об этом пресс-служба СБУ сообщила 23 июня.

По версии следствия, представители местного самоуправления под видом реализации программы поддержки инвестиционной деятельности Одессы на 2016–2018 годы неправомерно внесли в расходы городского бюджета средства на закупку электронных учебников. Чиновники в сговоре с коммерческими структурами, которые специализируются на предоставлении программных услуг, безосновательно провели тендер и перечислили фирмам средства на приобретение кодов доступа к электронным ресурсам.

Таким образом чиновники департамента экономического развития Одесского горсовета вывели из бюджета более 13 млн грн и присвоили их, подчеркнули в СБУ.

Злоумышленники предоставили заведомо недостоверные сведения об эффективности реализации программы. В дальнейшем они внесли соответствующие изменения в городскую целевую программу поддержки инвестиционной деятельности на территории города Одессы уже в 2019–2021 годах.

В соответствии с программой развития образования Одесской области на 2017–2021 годы, государство обеспечивает свободный и бесплатный доступ учащихся к онлайн-учебникам и учебно-методическим пособиям, подчеркнули в СБУ.

СБУ провела 16 обысков по местам работы и жительства фигурантов дела. Изъяты печати, документация и электронные носители, содержащие информацию о сделках злоумышленников.