Данилов об авиакатастрофе с бортом МАУ: Иран полностью все компенсирует

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов подчеркнул, что Украина не будет прекращать расследование авиакатастрофы в Иране с бортом МАУ и потребует наказания виновных.

Иран выплатит компенсацию за сбитый ее военными самолет "Международных авиалиний Украины". Об этом 11 января заявил "BBC News Україна" секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.

"Предварительно сегодня есть понимание, что Иран согласился все это компенсировать, поскольку они официально признали... Иран полностью все компенсирует", – сказал он.

По данным секретаря СНБО, вопрос компенсации за авиакатастрофу президент Украины Владимир Зеленский обсудит во время запланированного на сегодня разговора с президентом Ирана Хасаном Рухани. Главы государств общались 9 января, когда Тегеран еще не признал свою причастность к крушению.

"Мы будем дальше работать. То, что Иран сделал заявление – это политическая часть, а нам надо решать юридические вопросы. Нам надо понимать, как будут развиваться дальнейшие события, ведь это все должно завершиться в юридической плоскости", – отметил Данилов.

Он подчеркнул, что Украина не будет прекращать расследование и потребует наказания виновных.

Утром 8 января пассажирский самолет Boeing 737-800 рейса PS752 "Международных авиалиний Украины" разбился вблизи Тегерана вскоре после взлета. На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа. Никто не выжил.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо 9 января, ссылаясь на данные разведки, заявил, что Boeing 737-800 сбила иранская ракета "земля – воздух". Об этом же заявили премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и премьер-министр Австралии Скотт Моррисон. Они предположили, что это произошло непреднамеренно. По информации американских СМИ, ракет было две. В Иране сначала называли такую версию ложью.

11 января Генштаб вооруженных сил Ирана заявил, что самолет МАУ был сбит иранскими военными по ошибке. В ведомстве заявили, что катастрофа произошла вскоре после обстрела Ираном военных баз США в Ираке. Самолет, как указано в сообщении, приблизился к одному из важных объектов иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и "по форме и высоте полета напоминал вражеский объект".

Зеленский сказал, что Украина ожидает от Ирана полного признания вины в катастрофе, готовности к открытому расследованию, извинений и компенсации.

Ответственность за крушение самолета взял на себя КСИР.