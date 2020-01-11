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Данилов об авиакатастрофе с бортом МАУ: Иран полностью все компенсирует

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов подчеркнул, что Украина не будет прекращать расследование авиакатастрофы в Иране с бортом МАУ и потребует наказания виновных.

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Авиакатастрофа произошла утром 8 января
Авиакатастрофа произошла утром 8 января
Фото: ЕРА

Иран выплатит компенсацию за сбитый ее военными самолет "Международных авиалиний Украины". Об этом 11 января заявил "BBC News Україна" секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.

"Предварительно сегодня есть понимание, что Иран согласился все это компенсировать, поскольку они официально признали... Иран полностью все компенсирует", – сказал он.

По данным секретаря СНБО, вопрос компенсации за авиакатастрофу президент Украины Владимир Зеленский обсудит во время запланированного на сегодня разговора с президентом Ирана Хасаном Рухани. Главы государств общались 9 января, когда Тегеран еще не признал свою причастность к крушению.

"Мы будем дальше работать. То, что Иран сделал заявление – это политическая часть, а нам надо решать юридические вопросы. Нам надо понимать, как будут развиваться дальнейшие события, ведь это все должно завершиться в юридической плоскости", – отметил Данилов.

Он подчеркнул, что Украина не будет прекращать расследование и потребует наказания виновных.

Утром 8 января пассажирский самолет Boeing 737-800 рейса PS752 "Международных авиалиний Украины" разбился вблизи Тегерана вскоре после взлета. На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа. Никто не выжил.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо 9 января, ссылаясь на данные разведки, заявил, что Boeing 737-800 сбила иранская ракета "земля – воздух". Об этом же заявили премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и премьер-министр Австралии Скотт Моррисон. Они предположили, что это произошло непреднамеренно. По информации американских СМИ, ракет было двеВ Иране сначала называли такую версию ложью.

11 января Генштаб вооруженных сил Ирана заявил, что самолет МАУ был сбит иранскими военными по ошибке. В ведомстве заявили, что катастрофа произошла вскоре после обстрела Ираном военных баз США в Ираке. Самолет, как указано в сообщении, приблизился к одному из важных объектов иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и "по форме и высоте полета напоминал вражеский объект".

Зеленский сказал, что Украина ожидает от Ирана полного признания вины в катастрофе, готовности к открытому расследованию, извинений и компенсации.

Ответственность за крушение самолета взял на себя КСИР.

Теги: Украина, Иран, самолет, авиакатастрофа, СНБО, МАУ, расследование, Владимир Зеленский, Алексей Данилов, крушение самолета МАУ в Иране
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