ДТП в Харькове. Верховный Суд открыл производство по иску защиты Дронова

Защита осужденного за совершение в октябре 2017 года смертельного ДТП в центре Харькова Геннадия Дронова просит суд отменить приговор и вернуть дело на новое рассмотрение, рассказал адвокат Дронова Геннадий Токарев.

Дронова этапировали в колонию в августе 2019 года Фото: kh.suspilne.media

Кассационный уголовный суд в составе Верховного Суда Украины открыл производство по иску, который подал Геннадий Токарев – адвокат осужденного за совершение в октябре 2017 года смертельного ДТП в центре Харькова Геннадия Дронова. Об этом идет речь в определении суда от 23 декабря, опубликованном в Едином реестре судебных решений.

"Открыть кассационное производство по кассационной жалобе защитника осужденного Лицо 1 – адвоката Токарева Геннадия Владимировича на приговор Киевского районного суда города Харькова от 26 февраля 2019 года и постановление Харьковского апелляционного суда от 14 августа 2019 года", – сказано в документе.

Имя Дронова в материалах суда не указано, но номер судебного дела совпадает с указанным в апелляционной жалобе, которую предыдущий адвокат Дронова Сергей Перепелица публиковал в марте.

В комментарии изданию "Медиапорт" Токарев сообщил, что защита просит суд отменить приговор и вернуть дело на новое рассмотрение в суде первой инстанции.

В результате ДТП в Харькове с участием машин Алены Зайцевой и Геннадия Дронова 18 октября 2017 года погибли шесть пешеходов, еще пятеро получили травмы разной степени тяжести.

22 мая 2018 года суд представил результаты судебно-медицинских экспертиз обвиняемых. В характеристике Зайцевой нет данных о ее алкогольном или наркотическом опьянении, хотя первичный анализ показал наличие опиатов в ее моче.

В январе 2019 года врач-нарколог Елена Федирко, которая в 2017 году осматривала Зайцеву, заявила, что в день аварии "наркотического опьянения у Зайцевой никто не идентифицировал".

26 февраля суд вынес обвинительный приговор Дронову и Зайцевой – 10 лет тюрьмы.

Адвокат Дронова 22 марта обжаловал решение суда. 26 марта в суд поступили жалобы на приговор от Зайцевой.

Харьковский апелляционный суд оставил приговор без изменений.

В августе Дронова этапировали в Крюковскую исправительную колонию №29 в Полтавской области.