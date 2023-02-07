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Экс-главе СБУ Якименко и его сообщникам объявили подозрение в преследовании жителей Херсона – Офис генпрокурора

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Якименко назвали организатором незаконного формирования
Якименко назвали организатором незаконного формирования
Фото: radiosvoboda.org

Бывшему главе Службы безопасности Украины и еще восьми фигурантам уголовного производства сообщили о подозрении по делу о пытках гражданских лиц в Херсонской области. Об этом 7 февраля проинформировал в Facebook Офис генерального прокурора Украины (ОГПУ).

"Пытки гражданских в Херсонской области – сообщено о подозрении девяти участникам НВФ (незаконных вооруженных формирований. – "ГОРДОН"), среди которых экс-глава СБУ. [...] Подозреваемые ранее работали в правоохранительных органах", – говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что по данным следствия, "с апреля по май 2022 года при поддержке военного командования РФ в Херсоне создано незаконное вооруженное формирование – "Государственная служба безопасности Херсонской области", которое "стало аналогом ФСБ для оккупированных территорий Херсона".

"Его цель – обеспечение отделения Херсонской области от Украины и присоединение к составу РФ. Способ – путем подавления любых проявлений непризнания политики оккупационных властей среди гражданского населения. Возглавил вооруженное формирование бывший глава Службы безопасности Украины времен беглого президента", – объяснили в Офисе генпрокурора.

По его данным, нынешние подозреваемые "разыскивали и задерживали граждан Украины, проукраинских активистов, противников оккупационных властей, других гражданских лиц".

"В одном из захваченных зданий в Херсоне участники формирования обустраивали место незаконного заключения и пыток людей. Задержание мирных жителей происходило под разными предлогами, а получить свободу в некоторых случаях они могли, только заплатив выкуп. Гражданских держали в бесчеловечных условиях, к ним применялось психологическое и физическое насилие. Ежедневно они подвергались побоям, пыткам электрическим током, их ограничивали в питании и не давали воды. Участники НВФ имитировали расстрел потерпевших", – сообщили в ведомстве.

Фигурантов уголовного производства подозревают в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и государственную измену в условиях военного положения, создании не предусмотренных законом вооруженных формирований, а также нарушении законов и обычаев войны, подчеркнули в ОГПУ.

Экс-главу СБУ следствие назвало организатором НВФ.

https://www.facebook.com/pgo.gov.ua/posts/pfbid0QqhQC7XGuaNgnBcW8ZEyiCDVMrHsfT6h2pMgy2xUMefWBFpYG9kksddXfLNYZKGYl

В Офисе генпрокурора не указали фамилию экс-главы СБУ, который получил подозрение.

7 февраля Служба безопасности Украины сообщила, что речь идет об Александре Якименко, который возглавлял спецслужбу с января 2013 года по февраль 2014 года.

По данным СБУ, после освобождения Херсона от российских оккупантов осенью 2022 года Якименко "вместе со своими сообщниками сбежал на левый берег реки Днепр и сейчас там скрывается от правосудия".

4 февраля стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский лишил Якименко украинского гражданства, у экс-главы СБУ есть российский паспорт.

Контекст:

Якименко работал главой СБУ с 9 января 2013 года по 24 февраля 2014 года. Он с 2014 года находится в розыске в Украине и скрывается, по данным украинских спецслужб, в Крыму или в России.

По данным СБУ, Якименко отдавал приказ расстреливать протестовавших на Майдане Незалежности в Киеве 18–20 февраля и лично приказал уничтожить ведомственные документы. 20-го и 21 февраля 2014 года во внутренних дворах главного офиса СБУ бывшие представители власти сожгли "вещдоки" – килограммы документов, свидетельствующих об их преступлениях против Майдана. 

Сам Якименко в апреле 2014 года дал интервью российским журналистам, в котором отрицал обвинения в участии СБУ в расстреле людей на Майдане.

Прокурор Денис Иванов рассказал "Настоящему времени", что у Якименко, когда он возглавлял СБУ, было российское гражданство.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: СБУ, Херсон, война, оккупация, ФСБ, Херсонская область, следствие, пытки, война России против Украины, подозрение, Служба безопасности Украины, Офис генпрокурора
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