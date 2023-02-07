Экс-главе СБУ Якименко и его сообщникам объявили подозрение в преследовании жителей Херсона – Офис генпрокурора

"Пытки гражданских в Херсонской области – сообщено о подозрении девяти участникам НВФ (незаконных вооруженных формирований. – "ГОРДОН"), среди которых экс-глава СБУ. [...] Подозреваемые ранее работали в правоохранительных органах", – говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что по данным следствия, "с апреля по май 2022 года при поддержке военного командования РФ в Херсоне создано незаконное вооруженное формирование – "Государственная служба безопасности Херсонской области", которое "стало аналогом ФСБ для оккупированных территорий Херсона".
"Его цель – обеспечение отделения Херсонской области от Украины и присоединение к составу РФ. Способ – путем подавления любых проявлений непризнания политики оккупационных властей среди гражданского населения. Возглавил вооруженное формирование бывший глава Службы безопасности Украины времен беглого президента", – объяснили в Офисе генпрокурора.
По его данным, нынешние подозреваемые "разыскивали и задерживали граждан Украины, проукраинских активистов, противников оккупационных властей, других гражданских лиц".
"В одном из захваченных зданий в Херсоне участники формирования обустраивали место незаконного заключения и пыток людей. Задержание мирных жителей происходило под разными предлогами, а получить свободу в некоторых случаях они могли, только заплатив выкуп. Гражданских держали в бесчеловечных условиях, к ним применялось психологическое и физическое насилие. Ежедневно они подвергались побоям, пыткам электрическим током, их ограничивали в питании и не давали воды. Участники НВФ имитировали расстрел потерпевших", – сообщили в ведомстве.
Фигурантов уголовного производства подозревают в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и государственную измену в условиях военного положения, создании не предусмотренных законом вооруженных формирований, а также нарушении законов и обычаев войны, подчеркнули в ОГПУ.
Экс-главу СБУ следствие назвало организатором НВФ.
В Офисе генпрокурора не указали фамилию экс-главы СБУ, который получил подозрение.
7 февраля Служба безопасности Украины сообщила, что речь идет об Александре Якименко, который возглавлял спецслужбу с января 2013 года по февраль 2014 года.
По данным СБУ, после освобождения Херсона от российских оккупантов осенью 2022 года Якименко "вместе со своими сообщниками сбежал на левый берег реки Днепр и сейчас там скрывается от правосудия".
4 февраля стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский лишил Якименко украинского гражданства, у экс-главы СБУ есть российский паспорт.
Якименко работал главой СБУ с 9 января 2013 года по 24 февраля 2014 года. Он с 2014 года находится в розыске в Украине и скрывается, по данным украинских спецслужб, в Крыму или в России.
По данным СБУ, Якименко отдавал приказ расстреливать протестовавших на Майдане Незалежности в Киеве 18–20 февраля и лично приказал уничтожить ведомственные документы. 20-го и 21 февраля 2014 года во внутренних дворах главного офиса СБУ бывшие представители власти сожгли "вещдоки" – килограммы документов, свидетельствующих об их преступлениях против Майдана.
Сам Якименко в апреле 2014 года дал интервью российским журналистам, в котором отрицал обвинения в участии СБУ в расстреле людей на Майдане.
Прокурор Денис Иванов рассказал "Настоящему времени", что у Якименко, когда он возглавлял СБУ, было российское гражданство.