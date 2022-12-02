Экс-нардеп стал подозреваемым в деле о махинациях с жильем – САП. Борцы с коррупцией пишут, что это Долженков

Ведомство назвало действия экс-нардепа махинациями.

"Сообщили о подозрении в незаконном получении более 700 тыс. грн компенсации за жилье народному депутату Украины VIII созыва. Ему инкриминировано совершение действий, предусмотренных ч. 5 ст. 191 УК Украины", – говорится в сообщении.

По данным САП, детективы Национального антикоррупционного бюро Украины установили, что "указанное лицо с апреля 2015 -го по декабрь 2018-го незаконно получало из бюджета аппарата Верховной Рады Украины компенсацию за найм жилья, которую назначали народным депутатам, не имеющим собственных жилищ в столице".

"Депутат скрыл наличие собственной квартиры на Печерске и почти за 2,5 года незаконно получил на карточку 700,28 тыс. грн. Только после выхода журналистского расследования программы "Схемы" депутат отказался от получения этих выплат", – объяснили в прокуратуре.

САП не назвала фамилию подозреваемого. По данным Центра противодействия коррупции, речь идет о бывшем нардепе от "Оппозиционного блока" Александре Долженкове.