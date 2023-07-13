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Генсека Украинской ассоциации футбола задержали, чтобы доставить в суд – СМИ

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Адвокат УАФ утверждал, что Записоцкий занимается "мобилизационными вопросами"
Адвокат УАФ утверждал, что Записоцкий занимается "мобилизационными вопросами"
Фото: uaf.ua

Правоохранители задержали для доставки в суд генерального секретаря Украинской ассоциации футбола (УАФ) Юрия Записоцкого, который фигурирует в деле о завладении 26,5 млн грн. Об этом 13 июля сообщила "Украинская правда" со ссылкой на собственные источники.

"Записоцкого задержали для доставки в суд относительно рассмотрения ходатайства об изменении меры пресечения. Задержание произошло в Киеве возле гостиницы Holiday Inn на [улице] Большой Васильковской", – пишет издание.

Офис генерального прокурора информировал, что Записоцкого и президента УАФ Андрея Павелко подозревают в завладении 26,5 млн грн при закупке оборудования для строительства завода по изготовлению искусственного покрытия для футбольных площадок. По данным следствия, в дальнейшем они легализовали часть этих денег. Футбольным функционерам сообщили о подозрении в завладении чужим имуществом и легализации имущества, полученного преступным путем (ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса Украины).

Досудебное расследование проводят следователи Национальной полиции Украины.

Спортивный журналист Константин Андриюк сообщал, что 28 ноября 2022 года Записоцкого суд отправил под арест с альтернативой залога в 9,88 млн грн.

Из поста УАФ в Facebook 11 июля 2023 года следует, что Записоцкий находится не под арестом. Адвокат ассоциации Денис Бугай рассказал, что Записоцкого приглашали в военкомат для обновления данных и прохождения военно-лечебной комиссии и генсек УАФ занимается "мобилизационными вопросами".

"Информация о якобы уклонении Юрием Записоцким от суда недостоверна. Следовательно, ее появление является лишь очередной манипуляцией следствия с целью введения в заблуждение и суда, и общественности. Также хочу подчеркнуть, что никаких законных оснований изменения Юрию Записоцкому меры пресечения на арест нет. Он не нарушал никаких предварительных решений суда и никаких ограничений, предусмотренных ранее избранной мерой пресечения", – сказал адвокат.

https://www.facebook.com/uafukraine/posts/pfbid0KjcAE1ftUwNtDEzxawuU1BPfPPs5vaZp5AnhPLXSTTkzcjoF57B1dWnM22doa2rgl

Контекст:

В УАФ после ознакомления с текстами подозрений Павелко и Писоцкому заявили, что "дело развалится у первого же судьи", поскольку основывается на фальсификации материалов и является заказным. Ассоциация сообщала, что речь идет о деле по строительству завода по производству футбольного покрытия.

Павелко в феврале отстранили от должности президента УАФ. В июле это отстранение не продлили.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Денис Бугай, задержание, суд, УАФ, Юрий Записоцкий
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