Генсека Украинской ассоциации футбола задержали, чтобы доставить в суд – СМИ

"Записоцкого задержали для доставки в суд относительно рассмотрения ходатайства об изменении меры пресечения. Задержание произошло в Киеве возле гостиницы Holiday Inn на [улице] Большой Васильковской", – пишет издание.

Офис генерального прокурора информировал, что Записоцкого и президента УАФ Андрея Павелко подозревают в завладении 26,5 млн грн при закупке оборудования для строительства завода по изготовлению искусственного покрытия для футбольных площадок. По данным следствия, в дальнейшем они легализовали часть этих денег. Футбольным функционерам сообщили о подозрении в завладении чужим имуществом и легализации имущества, полученного преступным путем (ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса Украины).

Досудебное расследование проводят следователи Национальной полиции Украины.

Спортивный журналист Константин Андриюк сообщал, что 28 ноября 2022 года Записоцкого суд отправил под арест с альтернативой залога в 9,88 млн грн.

Из поста УАФ в Facebook 11 июля 2023 года следует, что Записоцкий находится не под арестом. Адвокат ассоциации Денис Бугай рассказал, что Записоцкого приглашали в военкомат для обновления данных и прохождения военно-лечебной комиссии и генсек УАФ занимается "мобилизационными вопросами".

"Информация о якобы уклонении Юрием Записоцким от суда недостоверна. Следовательно, ее появление является лишь очередной манипуляцией следствия с целью введения в заблуждение и суда, и общественности. Также хочу подчеркнуть, что никаких законных оснований изменения Юрию Записоцкому меры пресечения на арест нет. Он не нарушал никаких предварительных решений суда и никаких ограничений, предусмотренных ранее избранной мерой пресечения", – сказал адвокат.