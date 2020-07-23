Гражданин Украины вез из Молдовы валюту, портреты Путина и советскую символику – Госпогранслужба

Во время проверки автомобиля на границе мужчина нервничал, поэтому сотрудники пункта пропуска "Староказачье" приняли решение провести углубленный осмотр. Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

Пограничники нашли в багажнике картины с изображением Путина и российской военной техники Фото: dpsu.gov.ua

В машине мужчины, который пересек границу Украины и Молдовы в пункте пропуска "Староказачье" в Одесской области, обнаружили валюту, советскую пропаганду и портрет президента России Владимира Путина. Об этом 23 июля сообщила пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

По информации пограничников, во время проверки автомобиля, на котором гражданин Украины возвращался из-за рубежа, пограничники обратили внимание на его нервное поведение. По этой причине пограничники инициировали углубленный осмотр транспортного средства.

"Погранично-таможенная группа обнаружила в багажнике флаги с символикой СССР, с гербом РФ, картины с символикой РФ, картины с изображением президента РФ [Владимира Путина], картины с изображениями военной техники страны-агрессора, наклейки, награды, а также значительную сумму средств в иностранной валюте", – сказано в сообщении.

Сумму, которую ввез мужчина, в Госпогранслужбе не уточнили. О происшествии сообщил в Службу безопасности Украины.