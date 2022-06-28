Идентифицированы российские офицеры, по приказу которых убивали мирных украинцев, им объявили подозрение – СБУ

"СБУ установила двух российских командиров, отдавших приказ расстрелять гражданских в Киевской области. Это командир батальона майор Максим Краснощеков и заместитель командира роты майор Александр Васильев. Они руководили действиями мотострелковых подразделений врага во время временной оккупации села Перемога Киевской области", – говорится в сообщении.

По данным украинской спецслужбы, оба оккупанта, которые являются военнослужащими 15-й отдельной мотострелковой бригады 2-й гвардейской общевойсковой армии Центрального военного округа РФ, "лично допрашивали украинцев и пытались выбить информацию о военных ВСУ, правоохранителях и участниках теробороны".

"В конце концов они отдали подчиненным приказ расстрелять людей из автоматов прямо на месте пыток и взорвать здание с телами, чтобы скрыть военное преступление", – объяснили в СБУ.

Ведомство опубликовало фото подозреваемых.

Офис генерального прокурора Украины уточнил в Fаcebook, что события происходили в феврале.

Нынешние подозреваемые приказали схватить семь мирных жителей, которых оккупанты допрашивали, избивали их "кулаками, ногами и применяли огнестрельное оружие с целью получения от них информации о военнослужащих ВСУ, Национальной гвардии Украины, представителях правоохранительных органов и территориальной обороны".

"После этого по приказу подозреваемых их подчиненные расстреляли пять заложников", – говорится в сообщении Офиса генпрокурора.

Скриншот: Офіс Генерального прокурора / Facebook



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