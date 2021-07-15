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Интерпол объявил экс-нардепа Жеваго в международный розыск

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Интерпол объявил экс-нардепа в розыск по запросу ГБР
Интерпол объявил экс-нардепа в розыск по запросу ГБР
Фото: Державне бюро розслідувань / Facebook

Интерпол по запросу Государственного бюро расследований Украины объявил в международный розыск бывшего народного депутата Украины III–VIII созывов. Об этом сообщила пресс-служба ГБР.

В релизе не называется фамилия нардепа, однако по информации "РБК-Украина", речь идет о Константине Жеваго.

"27 сентября 2019 года экс-нардепу было сообщено о подозрении. Он как бывший владелец АО "Банк "Финансы и Кредит" организовал растрату $113 млн финансового учреждения. Подконтрольная ему офшорная компания открыла кредитные линии в иностранных банках, а его банк стал поручителем", – отметили в сообщении.

После выполнения офшорной компанией обязательств иностранные банки взыскали залоговое имущество поручителя, списав $113 млн с корреспондентских счетов украинского банка. В результате этого банк был признан неплатежеспособным, подчеркнули правоохранители.

Контекст:

Экс-нардеп находится в розыске в Украине с октября 2019 года. Жеваго включен в базу Министерства внутренних дел как лицо, скрывающееся от досудебного расследования. 

В августе 2019 года сотрудники Государственного бюро расследований объявили о подозрении двум топ-менеджерам банка Жеваго "Финансы и кредит" по делу о растрате 2,5 млрд грн. Этот банк был основан в 1990 году, входил в десятку крупнейших банков Украины. В 2015 году у банка отозвали лицензию и началась его ликвидация. По решению Фонда гарантирования вкладов физлиц она продолжится до конца 2020 года. До этого о подозрении сообщили еще семи бывшим менеджерам финучреждения, четыре из них находятся в розыске, рассказали в ГБР.

По делу о растрате Жеваго вызывали в ГБР на 27 сентября, но он не явился. Пресс-служба бизнесмена сообщила "Экономической правде", что он проходит лечение за границей. 27 сентября подозрение в растрате и отмывании денег Жеваго объявили заочно.

1 октября Шевченковский райсуд Киева удовлетворил иск Нацбанка Украины о взыскании с Жеваго 1,539 млрд грн в счет погашения задолженности банка за предоставленные ранее кредиты рефинансирования.

По данным "Украинской правды", экс-нардепу также сообщили о подозрении в недостоверном декларировании доходов.

28 октября пресс-служба Ferrexpo сообщила, что Жеваго покинул пост гендиректора группы компаний и намерен "сосредоточиться на решении некоторых вопросов в Украине в отношении одного из бизнесов, которым он владел до 2015 года".

5 ноября директор Государственного бюро расследований Роман Труба рассказал, что Жеваго находится в одной из стран Европы.

В декабре 2019 года Национальный банк Украины начал принудительное взыскание 1,5 млрд грн с Жеваго.

10 июня 2020 года Печерский райсуд Киева вынес постановление об аресте Жеваго.

Теги: Украина, Интерпол, Константин Жеваго, Банк Финансы и кредит, ГБР
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