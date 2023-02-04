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Из ГП "Администрация морских портов Украины" вывели более 90 млн грн, подозреваемых трое – СБУ

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СБУ заявила о "масштабной коррупции"
СБУ заявила о "масштабной коррупции"
Фото: ssu.gov.ua

4 февраля Служба безопасности Украины объявила о разоблачении должностных лиц государственного предприятия "Администрация морских портов Украины", которые, по данным следствия, причастны к хищениям средств.

Спецслужба заявила о "масштабной коррупции" в южном филиале АМПУ.

"К организации незаконной деятельности причастны руководитель филиала госучреждения в 2017–2018 годах и двое его подчиненных. [...] В мае 2017 года чиновники заключили договор с коммерческой структурой на выполнение дноуглубительных работ в акватории морского порта Пивденный. При этом стоимость соответствующих работ была искусственно завышена", – говорится в сообщении.

В СБУ установили, что "деньги были переведены на счета подрядчика, но фактический объем работ не соответствовал документам".

"Таким образом из госпредприятия было выведено в тень более 90 млн грн. [...] Троим организаторам сделки сообщено о подозрении в совершении преступления", – подчеркнули в спецслужбе.

Расследование идет в рамках уголовного производства, открытого по ч. 2 ст. 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины.

Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины заявило сегодня в Facebook, что их ведомство "заинтересовано в беспристрастном расследовании и готово содействовать следствию по установлению реальной картины совершения возможного правонарушения".

https://www.facebook.com/MinInfra.UA/posts/pfbid02HRBrXoG2eMwvGsSjJSCmx5H2mPFYDHW7qAUSMsbnSPk76VXTP5z3qeBbdyHG5Mcrl

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: СБУ, коррупция, следствие, расследование, спецслужбы, чиновники, подозрение, халатность, Администрация морских портов Украины, Служба безопасности Украины, хищение
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