Из ГП "Администрация морских портов Украины" вывели более 90 млн грн, подозреваемых трое – СБУ

Спецслужба заявила о "масштабной коррупции" в южном филиале АМПУ.

"К организации незаконной деятельности причастны руководитель филиала госучреждения в 2017–2018 годах и двое его подчиненных. [...] В мае 2017 года чиновники заключили договор с коммерческой структурой на выполнение дноуглубительных работ в акватории морского порта Пивденный. При этом стоимость соответствующих работ была искусственно завышена", – говорится в сообщении.

В СБУ установили, что "деньги были переведены на счета подрядчика, но фактический объем работ не соответствовал документам".

"Таким образом из госпредприятия было выведено в тень более 90 млн грн. [...] Троим организаторам сделки сообщено о подозрении в совершении преступления", – подчеркнули в спецслужбе.

Расследование идет в рамках уголовного производства, открытого по ч. 2 ст. 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины.

Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины заявило сегодня в Facebook, что их ведомство "заинтересовано в беспристрастном расследовании и готово содействовать следствию по установлению реальной картины совершения возможного правонарушения".