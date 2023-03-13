Из Литвы экстрадировали экс-главу зерновой госкорпорации Украины, он проходит по делу о $60 млн ущерба – НАБУ

В НАБУ отметили, что экс-чиновник пытался обжаловать решение об экстрадиции Фото: НАБУ / Facebook

"13 марта экстрадировали бывшего председателя правления ПАО "Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины" (далее – ГПЗКУ), подозреваемого в причастности к нанесению более $60 млн ущерба предприятию, экстрадировали из Литвы в Украину", – говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили, что экс-чиновник был задержан в Вильнюсе в октябре 2019 года в результате "успешно проведенной совместной операции детективов Национального бюро и правоохранителей двух стран".

"С марта 2017 года подозреваемый находился в розыске. После задержания экс-чиновник стремился избежать ответственности – подал прошение об убежище в Литве, однако получил отказ. Уже после решения об экстрадиции пытался его обжаловать якобы из-за опасности, вызванной полномасштабным вторжением России. В конце концов, после четырех лет судебного разбирательства его все же доставили в Украину", – подчеркнули в НАБУ.

В бюро отметили, что расследование дела, в котором фигурирует экс-руководитель, началось в 2016 году.

"Два человека пошли на сделку с обвинением и компенсировали нанесенный ими ущерб в размере $60 тыс. Дела в отношении еще двух человек – советника председателя правления ПАО "ГПЗКУ" и представителя международного зернотрейдера – направлены в суд. Еще один человек объявлен в розыск", – объяснили в НАБУ.

Фамилию экс-руководителя НАБУ не указало. По данным NV, это Петр Вовчук.