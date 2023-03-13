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ПРОИСШЕСТВИЯ

Из Литвы экстрадировали экс-главу зерновой госкорпорации Украины, он проходит по делу о $60 млн ущерба – НАБУ

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В НАБУ отметили, что экс-чиновник пытался обжаловать решение об экстрадиции
В НАБУ отметили, что экс-чиновник пытался обжаловать решение об экстрадиции
Фото: НАБУ / Facebook

Бывшего главу правления ПАО "Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины" экстрадировали из Литвы в Украину. Об этом 13 марта проинформировало Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ).

"13 марта экстрадировали бывшего председателя правления ПАО "Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины" (далее – ГПЗКУ), подозреваемого в причастности к нанесению более $60 млн ущерба предприятию, экстрадировали из Литвы в Украину", – говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили, что экс-чиновник был задержан в Вильнюсе в октябре 2019 года в результате "успешно проведенной совместной операции детективов Национального бюро и правоохранителей двух стран".

"С марта 2017 года подозреваемый находился в розыске. После задержания экс-чиновник стремился избежать ответственности – подал прошение об убежище в Литве, однако получил отказ. Уже после решения об экстрадиции пытался его обжаловать якобы из-за опасности, вызванной полномасштабным вторжением России. В конце концов, после четырех лет судебного разбирательства его все же доставили в Украину", – подчеркнули в НАБУ.

В бюро отметили, что расследование дела, в котором фигурирует экс-руководитель, началось в 2016 году.

"Два человека пошли на сделку с обвинением и компенсировали нанесенный ими ущерб в размере $60 тыс. Дела в отношении еще двух человек – советника председателя правления ПАО "ГПЗКУ" и представителя международного зернотрейдера – направлены в суд. Еще один человек объявлен в розыск", – объяснили в НАБУ.

Фамилию экс-руководителя НАБУ не указало. По данным NV, это Петр Вовчук.

Контекст:

По данным следствия, чиновники ГПЗКУ и представитель международного зернотрейдера организовали коррупционную схему. Принадлежащее госкомпании зерно через ряд субъектов отправили в Саудовскую Аравию на условии послеоплаты. В результате госпредприятие не получило деньги за зерно.

Действия подозреваемого квалифицировали по ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением), ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: коррупция, Литва, розыск, Вильнюс, антикоррупционное бюро, экстрадиция, деньги, расследование, НАБУ, Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины, госкомпании, зерно
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