Кива подрался с ветераном АТО в ресторане – соцсети

По информации Telegram-канала "Новина", депутат Верховной Рады от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Илья Кива попытался ударить головой участника войны на Донбассе Михаила Майнмана, тот ответил. За нардепа вступились охранники.

Кива избран в парламент от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Фото: Олег Федонюк / Facebook

Около 12.00 22 января в ресторане МОССО на Крещатике в Киеве народный депутат Илья Кива ("Оппозиционная платформа – За жизнь") подрался с посетителем, ветераном антитеррористической операции Михаилом Майнманом, сообщил Telegram-канал "Новина".

"Нардеп Кива встречался с представителями криминального мира Днепра, в частности, местным авторитетом Бельмондо. Но вдруг нардеп начал провоцировать одного из посетителей заведения, подошел к нему и попытался ударить головой, а в ответ получил удар по лицу", – сказано в сообщении.

После конфликта охрана Кивы напала на ветерана, в то время как нардеп вернулся за свой стол, утверждает "Новина".

На аккаунте "Первый оперативный" в YouTube разместили видео инцидента.

ВИДЕО

Видео: Первый оперативный / YouTube

Как пишет "Информатор", народному депутату нанесли телесные повреждения несколько человек. Они скрылись на двух автомобилях серого цвета – Volkswagen Multivan и Mercedes. Патрульная полиция разыскивает подозреваемых.

Официального подтверждения этой информации пока нет.