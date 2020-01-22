Кива подрался с ветераном АТО в ресторане – соцсети

Около 12.00 22 января в ресторане МОССО на Крещатике в Киеве народный депутат Илья Кива ("Оппозиционная платформа – За жизнь") подрался с посетителем, ветераном антитеррористической операции Михаилом Майнманом, сообщил Telegram-канал "Новина".
"Нардеп Кива встречался с представителями криминального мира Днепра, в частности, местным авторитетом Бельмондо. Но вдруг нардеп начал провоцировать одного из посетителей заведения, подошел к нему и попытался ударить головой, а в ответ получил удар по лицу", – сказано в сообщении.
После конфликта охрана Кивы напала на ветерана, в то время как нардеп вернулся за свой стол, утверждает "Новина".
На аккаунте "Первый оперативный" в YouTube разместили видео инцидента.
Как пишет "Информатор", народному депутату нанесли телесные повреждения несколько человек. Они скрылись на двух автомобилях серого цвета – Volkswagen Multivan и Mercedes. Патрульная полиция разыскивает подозреваемых.
Официального подтверждения этой информации пока нет.