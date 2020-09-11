Количество погибших в масштабном ДТП в Киевской области возросло до шести

18 человек, попавшие в аварию на 47 км автодороги Киев – Харьков – Довжанский, обратились за помощью к врачам, сообщает Патрульная полиция Украина.

На месте происшествия работают медики, спасатели и следственно-оперативная группа Фото: Патрульна поліція України / Facebook

Количество погибших в масштабном ДТП с участием четырех автомобилей в Киевской области возросло до шести. Об этом 11 сентября в Facebook сообщает Патрульная полиция Украина.

Еще 18 человек, попавшие в аварию на 47 км автодороги Киев – Харьков – Довжанский, обратились за помощью к врачам

На месте происшествия работают медики, спасатели и следственно-оперативная группа, которая выясняет обстоятельства ДТП.

"По предварительным данным, водитель DAF FT95 ехал в столицу, совершил столкновение с Mercedec-Benz 1320, после чего выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение еще с ВАЗ и Mercedes-Benz Sprinter. Последнее транспортное средство было полностью заполнено пассажирами", – отметили в полиции.

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям уточнила, что авария произошла в 3.10 вблизи села Иванков Бориспольского района.

За рулем DAF FT95, по информации правоохранителей, находился 21-летний водитель.

Полиция начала уголовное производство по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).