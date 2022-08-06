Коллаборанты объявили росСМИ о смерти "замглавы администрации" из Новой Каховки, на которого было покушение

Война России против Украины. Главное (обновляется)
О покушении на Гуру сообщило 6 августа пропагандистское "РИА Новости". По его данным, в херсонского коллаборанта стреляли из пистолета Макарова. Обстоятельства покушения пропагандисты не уточняли.
По данным украинского издания "Факты", тяжелораненого Гуру пытались отвезти в оккупированный Крым.
До полномасштабной войны Гура был старостой Днепрянского старостинского округа Новокаховской территориальной общины, после вторжения перешел на сторону оккупантов.
5 августа российские СМИ сообщали о плохом состоянии еще одного коллаборанта – назначенного российскими оккупационными властями "губернатора" Херсонской области Владимира Сальдо. По данным РБК, он находится в больнице на территории временно оккупированного Крыма, его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. По одной из версий, коллаборанта отравили.
4 августа Сальдо заявил, что из-за проблем со здоровьем передал "полномочия" россиянину Сергею Елисееву, так как после оперативно проведенного обследования врачи настояли на его немедленной госпитализации.