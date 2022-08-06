Коллаборанты объявили росСМИ о смерти "замглавы администрации" из Новой Каховки, на которого было покушение

"Гура умер после покушения на него, сообщила [так называемый] заместитель главы ВГА Херсонской области Екатерина Губарева", – говорится в сообщении.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

О покушении на Гуру сообщило 6 августа пропагандистское "РИА Новости". По его данным, в херсонского коллаборанта стреляли из пистолета Макарова. Обстоятельства покушения пропагандисты не уточняли.

По данным украинского издания "Факты", тяжелораненого Гуру пытались отвезти в оккупированный Крым.

До полномасштабной войны Гура был старостой Днепрянского старостинского округа Новокаховской территориальной общины, после вторжения перешел на сторону оккупантов.