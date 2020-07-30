"Любовники они, жену мою хотел". Нардеп от "Слуги народа" Стрихарский оказался причастен к драке в ресторане

Один из Telegram-каналов опубликовал видео, на котором человек, похожий на депутата Верховной Рады от "Слуги народа" Андрея Стрихарского, хватает за руку женщину в ресторане, после чего вспыхивает драка. Политик признал, что на кадрах он, но уверяет, что потасовку с любовником его жены затеял "левый чувак".

Народный депутат от "Слуги народа" Андрей Стрихарский устроил драку в ресторане, об этом сообщил сегодня Telegram-канал "ЗЕландия".

Мужчину, похожего на Стрихарского, сняла камера наблюдения. Он берет женщину за руку и уводит от столика, за которым она сидела.

Как утверждают авторы сообщения, нардеп напал на женщину, а затем его охрана избила мужчину, который за нее заступался.

При этом якобы депутат находился под действием алкоголя или наркотиков, пишет Telegram-канал.

В интервью изданию "Страна" Стрихарский признал, что на кадрах из ресторана – он, а причиной сцены стала ревность.

"Это моя законная жена. Я ее застал с этим чуваком, который, видимо, давно с ней имеет отношения. Пообщался с ним и с ней. Я взял ее за руку отвести за соседний столик поговорить, чтобы она объяснила. Он вскочил, и завязалась у него драка с другим, левым, чуваком. Я их даже разнимал. Я не знаю, чего он хотел. Ну любовники они, жену мою хотел. А потом начали вбрасывать такое говно", – прокомментировал случившееся представитель монобольшинства.

Он утверждает, что занимается спортом и не употребляет наркотики.

Отвечая на вопрос о будущем своих семейных отношений, Стрихарский заметил: "Вы же понимаете, что чувства еще есть, но после этой ситуации точно ничего нет".

38-летний предприниматель Стрихарский в 2019 году выиграл выборы в Верховную Раду в округе №196 в Кировоградской области.